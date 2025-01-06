التوصية بزيادة ميزانية الأمن الإسرائيلي وتجنيد كل قطاعات المجتمع

قدمت لجنة "ناغل" التي عينتها الحكومة لفحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة، توصياتها اليوم (الاثنين) إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان على رأس توصيات اللجنة - زيادة ميزانية الدفاع لعام 2025 بمقدار 9 مليار شيكل للتعزيز. وبالإشارة إلى العقد القادم، فقد تمت التوصية بزيادة ميزانية جهاز الأمن بنحو 250 مليار شيكل، على أن تزداد ميزانية الجيش في كل سنة بمعدل 25 مليار شيكل.

وأوصت اللجنة كذلك بتجنيد جميع مواطني إسرائيل المعفيين حاليا من أداء الخدمة العسكرية: العرب والحريديم، على أساس أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. وجاء في التقرير: "يوصى بتنفيذ التغيير المطلوب بشكل تدريجي، بما يتوافق مع قدرات التجنيد والاستيعاب لدى الجيش الإسرائيلي واحتياجاته"، مؤكدة على أهمية "نموذج جيش الشعب، أكثر من أي وقت مضى".

واللجنة دعت إلى تمديد فترة الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى 36 شهرا "في ضوء الواقع الأمني المتغير ودروس الحرب المستقاة، حيث عرض ممثلو الجيش الإسرائيلي حاجة تشغيلية أساسية لزيادة نطاق القوة البشرية في الخدمة الإلزامية فورا". كما يذكر التقرير أن إيران هي العدو الرئيسي لإسرائيل "مع احتمال نشوب حرب واسعة وشاملة. الامر الذي يستوجب على الجيش، تسخير جزء كبير من موارد بناء القوة لديه".

وقبل حوالي أسبوعين، التقى وزير الامن الاسرائيلي يسرائيل كاتس بأعضاء اللجنة وشرح لأعضائها المبادئ الثلاثة الرئيسية في السياسة الأمنية لدولة إسرائيل، والتي بموجبها يجب زيادة ميزانية الدفاع في مواجهة التصعيد المتزايد. التهديدات: أولاً، إبادة دولة إسرائيل. ثانياً، لن تطلب إسرائيل من أحد أن يقاتل بدلاً منها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد، بدعم ومساندة من الولايات المتحدة.