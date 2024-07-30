تقرير: في محاولة لتجنب حرب شاملة، الولايات المتحدة تحاول "ردع" إسرائيل عن مهاجمة بيروت

ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا دبلوماسية هائلة من أجل "ردع" إسرائيل عن مهاجمة بيروت ردا على الهجوم الصاروخي في مجدل شمس والذي قتل فيه 12 طفلا، وتتهم إسرائيل حزب الله بارتكابه.

قال مسؤولون إسرائيليون لوكالة الأنباء إن إسرائيل مهتمة بالفعل بضرب حزب الله ولكن ليس جر المنطقة إلى حرب شاملة. مع ذلك، نقلت رويترز عن مصدرين دبلوماسيين أن إسرائيل لم تتعهد بالامتناع عن مهاجمة بيروت أو البنية التحتية المدنية في لبنان.

AP Photo/Bilal Hussein

بإضافة لذلك، قالت مصادر من حزب الله لقناة mtv الإخبارية اللبنانية إن التنظيم لم يتلق أي إخطار من أي جهة باستبعاد بيروت بشكل عام أو الضاحية الجنوبية بشكل خاص من أي رد إسرائيلي. كما قالت المصادر أنها تتوقع حتى أن "تهاجم إسرائيل عمق لبنان وتهاجم أهدافا معينة". كما أكدت المصادر التابعة لحزب الله أن "التنظيم سيواجه أي هجوم إسرائيلي محتمل".

إضافة إلى ذلك، قالت مصادر في لبنان لقناة mtv الإخبارية إن المسؤولين في البلاد تواصلوا مع حزب الله في الساعات الأخيرة من أجل الموافقة على الانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني مقابل عدم رد إسرائيل - لكن حزب الله رفض.

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني قال أنه كان على اتصال بالوسيط الأميركي عاموس هوشستين منذ هجوم مجدل شمس المأساوي، وقال إن إسرائيل تستطيع منع التصعيد الكبير من خلال عدم الإضرار بالمدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "لا نعتقد أن الهجوم على مجدل شمس سيؤدي إلى حرب شاملة. إنه يؤكد في الواقع مدى أهمية المحادثات المتعلقة بالخط الأزرق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. في النهاية، سمعنا جميعًا عن سيناريو ’الحرب الشاملة’، لكن التوقعات بشأنه مبالغ فيها، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، فقد بدأت التنظيمات الإرهابية بإطلاق النار على إسرائيل منذ أكتوبر الماضي".