التغطية متواصلة| إطلاق صاروخ من غزة اتجاه الأراضي الإسرائيلية ولا إصابات

أفادت حركة حماس، اليوم السبت، أنها "منفتحة على أي مبادرات جادة وحقيقية لوقف عدوان وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، وأكدت رفضها "أي مشاريع دولية أو إسرائيلية تهدف لتحديد مستقبل قطاع غزة، وأن الشعب الفلسطيني له الحق المطلق ولديه القدرة والكفاءة والإرادة الحرة في تقرير مستقبله وترتيب بيته الداخلي بنفسه ولا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه".

وناشدت حماس، في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقها، الإدارة الأميركية الجديدة "لتصحيح مسار إدارة بايدن، والعمل على وقف حرب إسرائيل على غزة".

لمتابعة التغطية السابقة اضغط هنا