التغطية متواصلة| إطلاق صاروخ من غزة اتجاه الأراضي الإسرائيلية ولا إصابات
أكدت حماس رفضها "أي مشاريع دولية أو إسرائيلية تهدف لتحديد مستقبل قطاع غزة، وأن الشعب الفلسطيني له الحق المطلق ولديه القدرة والكفاءة والإرادة الحرة في تقرير مستقبله وترتيب بيته"
أفادت حركة حماس، اليوم السبت، أنها "منفتحة على أي مبادرات جادة وحقيقية لوقف عدوان وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، وأكدت رفضها "أي مشاريع دولية أو إسرائيلية تهدف لتحديد مستقبل قطاع غزة، وأن الشعب الفلسطيني له الحق المطلق ولديه القدرة والكفاءة والإرادة الحرة في تقرير مستقبله وترتيب بيته الداخلي بنفسه ولا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه".
وناشدت حماس، في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقها، الإدارة الأميركية الجديدة "لتصحيح مسار إدارة بايدن، والعمل على وقف حرب إسرائيل على غزة".
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السوداني لـ ماكرون: التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا عبر عملية سياسية شاملة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة مساعدة السوريين على تحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم وعدم التدخل في شؤونهم عبر التأسيس لمرحلة انتقالية من خلال عملية سياسية جامعة تضم كافة أطياف الشعب السوري.
وشدد السوداني، خلال اتصال مع ماكرون، على أهمية ضمان سلامة ووحدة الأراضي السورية لما يمثله ذلك من أهمية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأفاد بيان المكتب الإعلامي بأن ماكرون شدد على التزام بلاده بأمن واستقرار العراق ومساندته في كافة التحديات، خاصة مكافحة الإرهاب.
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بلينكن: واشنطن أجرت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام في سوريا
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف بلينكن، الذي تحدث بعد اجتماع وزراء خارجية دول عربية وتركيا في الأردن، أنه تم الاتفاق على بيان مشترك يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها في الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك الشمول واحترام الأقليات.
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الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار بعد سقوط نظام بشار الأسد
ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12 ألفاً و500 ليرة مقابل الدولار، السبت، وهو فارق كبير
بين 20 و50% مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.
وعزا المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين الذين نزحوا إلى الخارج خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً في البلاد وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة "دولار" في الأماكن العامة.
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