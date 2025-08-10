الكشف عن الخلاف في الكابينت: النقاش الحاد بين الوزير ديرمر ووزراء الكابينيت

قد يعجبك أيضًا -

في اجتماع الكابينيت الأخير اندلع جدل حاد بين الوزير للشؤون الاستراتيجية، رون دِرمر، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين حول موقف إسرائيل من الصفقات مع حماس، بحسب ما علم اليوم (الخميس) مراسل i24NEWS العبرية عمئيل يرحي.

أعرب ديرمر عن موقف حازم بأن الوقت السياسي ينفد، وأنه لم يعد هناك مجال للصفقات الجزئية. وحسب قوله، "أراد ترامب منذ البداية صفقة شاملة"، ولذلك يُوصي بقيادة عملية عسكرية قصيرة ومُركزة لإخضاع حماس، مُؤكدًا بوضوح أنه لم يعد هناك أي صفقات جزئية. وصرح ديرمر: "لا وقت لدينا للصفقات الجزئية".

سأل نتنياهو صراحةً عما إذا كان هذا يعني رفض الصفقات الجزئية، فأكد ديرمر ذلك. إلا أن الوزير أرييه درعي أبدى معارضته الشديدة لهذا الموقف، قائلاً: "هذه الطاولة التي أنا شريك فيها لن تقبل رفض الصفقات الجزئية". كما عارض رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، توصية ديرمر، قائلاً: "حتى لو أنقذنا مختطف واحد، فالأمر يستحق أي ثمن"..

وفي نهاية المطاف، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية عدم قبول الموقف المهني الذي تبناه ديرمر، ولم يعتمد الكابينيت الاقتراح برفض الصفقات الجزئية..