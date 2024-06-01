استقالات مرتقبة لغانتس وآيزنكوت تثير قلقًا بشأن أمن الدولة

من المتوقع أن يستقيل الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة في الأسبوع المقبل، مما يترك حكومة الحرب التي أدارت الحملة الانتخابية منذ دخولهما. وأعرب مسؤول أمني كبير عن قلقه من احتمال دخول وزير الأمن الوطني، إيتامار بن غفير، إلى منتديات صنع القرار المحدودة بعد رحيلهما، محذرًا من "الخطر على أمن الدولة".

بحسب توصيات لجنة أميدرور، من المناسب أن تكون هناك حكومة محدودة خلال الحروب، تجتمع عدة مرات في الأسبوع وتتخذ القرارات بشأن إدارة الحملة. ومع الرحيل المتوقع لغانتس وآيزنكوت، يبدو أن حكومة الحرب ستتم حلها أو تغيير وجهها.

في المؤسسة الأمنية، أعرب البعض عن قلقهم من احتمال انضمام بن غفير إلى منتدى صنع القرار المحدود الذي سيحل محل مجلس وزراء الحرب. وقال مسؤول أمني كبير: "من المستحيل الاتفاق على ضم بن جابر إلى الحكومة المحدودة. إنه غير مسؤول". وأضاف المصدر أن "التحدث مع الوزير بن جابر عن أي شيء سري يعد خطرًا لأن كل شيء يتسرب ولا يمكن السماح بذلك".

الآن الكرة في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيضم بن غفير إلى حكومة محدودة ستدير الحرب.