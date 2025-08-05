للمساعدة في تحديد مكان المختطفين: الجيش البريطاني يواصل التحليق فوق غزة

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تواصل القوات المسلحة البريطانية إرسال طائرات تجسس فوق قطاع غزة لمساعدة إسرائيل في جهودها للعثور على الفلسطينيين المختطفين، بحسب ما أكدته مصادر حكومية بريطانية لصحيفة التايمز اليوم (الثلاثاء).

تُزوّد طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وغيرها من القوات البريطانية في المنطقة الجيش الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية التي تجمعها، لتزويده بمعلومات آنية عن تحركات المختطفين الإسرائيليين. ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تحديد الطائرات المشاركة حاليًا في هذه المهمة، التي تأتي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لنشر خطة حربية مُحدّثة بشأن غزة.

كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرات البريطانية نفذت مئات المهام فوق قطاع غزة، كان آخرها الشهر الماضي، حيث انطلقت من قاعدة أكروتيري لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. هذه الطائرات مُجهزة بتكنولوجيا متقدمة تُمكّنها من مراقبة حركة المركبات والشوارع والمباني السكنية، بل وحتى تتبع تحركات مُحددة على الأرض.

وزارة الدفاع أكدت أن الطلعات الجوية العسكرية البريطانية فوق غزة "لا تزال مستمرة"، رغم أنه في الأيام الأخيرة لم تُلاحظ طلعات لطائرات شادو R1 في المنطقة.

مصدر في سلاح الجو الملكي أشار إلى أنه حسب فهمه طائرات الـShadow عادت إلى بريطانيا، إلا أنه ليس واضحاً بأي طائرات تم استبدال نشاط المراقبة. في الوقت نفسه، لم يرد بعد وزارة الدفاع على السؤال عما إذا كانت بريطانيا تستأجر الآن طائرات من شركات خاصة لصالح المهمة السرية في غزة.

بريطانيا تساهم في الجهد الاستخباراتي لتحديد مكان المخطوفين منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. منذ بداية الحرب، نفذت الطائرات البريطانية مهامًا شبه يومية، حيث تراقب القتال من الجو وتجمع معلومات حيوية حول التحركات على الأرض.