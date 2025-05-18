تقرير: العثور على جثماني محمد السنوار وقائد لواء رفح محمد شبانة

عُثر على جثمان قائد الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، حسبما أفادت قناة العربية اليوم (الأحد). وذكر التقرير أنه تم العثور إلى جانب جثمان السنوار على جثامين 10 من مساعديه. وذكر التقرير أن من بين الجثامين التي عثر عليها داخل النفق في غزة جثمان قائد لواء رفح محمد شبانة.

وقعت يوم الثلاثاء الماضي محاولة اغتيال السنوار ، حيث ألقت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ما لا يقل عن تسع قنابل ثقيلة من طراز MK-84، كل منها تزن طناً، على المجمع تحت الأرض الذي كان يقيم فيه محمد السنوار.

وهدف العملية لحبس قادة حماس داخل المجمع الذي تواجدوا به وعدم السماح لأي منهم بالهروب. ووفقا للتخطيط من المتوقع ألا يموت أي شخص لم يصب بشظايا أو انفجار جراء انطلاق الغازات السامة داخل الأرض.

وأثارت التوثيقات للهجوم الى الأذهاب اغتيال قائد حزب الله السابق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية في بيروت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.