رشقات صاروخية من ايران : ثلاثة مواقع سقوط وسط إسرائيل، ورابعة بمنطقة حيفا، إصابة حرجة وعدد من الإصابات الخطيرة || تغطية متواصلة
سمعت صافرات الإنذار حوالي الساعة الرابعة صباحا- وأفيد عن عدة مواقع سقوط • أفادت نجمة داوود الحمراء عن 12 إصابة في كافة المواقع • بوقت سابق تصدى سلاح الجو لرشقة من ايران
اليوم الثالث من الحرب مع إيران، اليوم 619 من الحرب في غزة: انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل الليلة (الاثنين) عقب إطلاق صواريخ من إيران. وخلال الليل، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن هجوم على مواقع الإطلاق لإحباط هذا التهديد.
نجمة داوود الحمراء: 67 إصابة في 4 حوادث مختلفة. من بينهم امرأة (30 عامًا) في حالة خطيرة، و6 في حالة متوسطة، و60 في حالة طفيفة وقلق، وقد تم إخلاؤهم إلى المستشفيات
منذ بداية الحملة بين إسرائيل وإيران بلغ عدد القتلى 19 شخص
قُتل ثلاثة أشخاص في أحد مواقع السقوط في المركز: امرأتان ورجل في السبعينيات من عمر
نجمة داوود : تم حتى الآن إخلاء 29 مصاباً من مكان الحادث، 3 منهم في حالة متوسطة والبقية في حالة طفيفة
مدير عام نجمة داوود الحمراء إيلي بين: "في موقع السقوط في المركز، يوجد شخص مصاب بجروح حرجة والعديد من الأشخاص المصابين بجروح خطيرة"
أضرار مباشرة في مبنى بمدينة في وسط إسرائيل
نجمة داوود الحمراء: 12 مصاباً تلقوا العلاج الطبي منهم 2 بحالة متوسطة والبقية بحالة طفيفة
تُقدّم فرق نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لعدد من المصابين بجروح طفيفة والذين أصيبوا بالذعر. وتُجرى حاليًا عمليات مسح في جميع مواقع الحادث لتحديد مواقع الضحايا الآخرين والبحث عنهم.
اعتراض عدة طائرات بدون طيار داخل حدود إسرائيل - اثنتان على الأقل في الجنوب وتم إطلاق طائرة اعتراضية أخرى في الجولان
تشير تقارير شهود العيان إلى وقوع عدة انفجارات قوية بالقرب من الموقع النووي في فوردو، مع هزات أرضية ملحوظة
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ترامب: "نأمل أن يكون هناك اتفاق بين إيران وإسرائيل، ولكن في بعض الأحيان يتعين عليك القتال حتى النهاية"
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تقرير من مصادر إيرانية: سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوماً على مواقع إطلاق صواريخ باليستية غربي إيران
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ أرض - أرض في وسط إيران، في محاولة لإحباط عمليات الإطلاق إلى إسرائيل
تقرير رويترز: إيران أبلغت الوسطاء أنها غير منفتحة على التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الوقت الذي تتعرض فيه لهجوم إسرائيلي