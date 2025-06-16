رشقات صاروخية من ايران : ثلاثة مواقع سقوط وسط إسرائيل، ورابعة بمنطقة حيفا، إصابة حرجة وعدد من الإصابات الخطيرة || تغطية متواصلة

نجمة داوود الحمراء: 67 إصابة في 4 حوادث مختلفة. من بينهم امرأة (30 عامًا) في حالة خطيرة، و6 في حالة متوسطة، و60 في حالة طفيفة وقلق، وقد تم إخلاؤهم إلى المستشفيات