أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت أنه دمر منصة إطلاق الصواريخ شمال قطاع غزة التي استخدمت، أمس الجمعة، في إطلاق النار على البلدات الحدودية الإسرائيلية. وفي إطار عملية "مركبات جدعون"، تمكنت القوات من القضاء على مسلحين وتدمير مبانٍ عسكرية مفخخة وبنية تحتية تحت الأرض.

كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بما في ذلك مواقع للمسلحين ومبان عسكرية وأنفاق. وتقول قوات الأمن الإسرائيلية إنها "ستواصل العمل للقضاء على أي تهديد ضد المواطنين الإسرائيليين".

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