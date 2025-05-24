التغطية متواصلة| تقرير: "حماس تواجه صعوبة في دفع الرواتب، وفراغ في الحكومة"
قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بما في ذلك مواقع للمسلحين ومبان عسكرية وأنفاق، وستواصل"الجيش العمل للقضاء على أي تهديد ضد المواطنين الإسرائيليين".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت أنه دمر منصة إطلاق الصواريخ شمال قطاع غزة التي استخدمت، أمس الجمعة، في إطلاق النار على البلدات الحدودية الإسرائيلية. وفي إطار عملية "مركبات جدعون"، تمكنت القوات من القضاء على مسلحين وتدمير مبانٍ عسكرية مفخخة وبنية تحتية تحت الأرض.
كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بما في ذلك مواقع للمسلحين ومبان عسكرية وأنفاق. وتقول قوات الأمن الإسرائيلية إنها "ستواصل العمل للقضاء على أي تهديد ضد المواطنين الإسرائيليين".
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مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لـ i24NEWS: "التقارير عن صفقة لإطلاق سراح تسوركوف في المخطط المنشور كاذبة"
مصادر لـi24NEWS: "تأجيل تطبيق نظام المساعدات الأمريكي لغزة بسبب نقص في اللوجستيات"
تقرير: إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس
أفادت مصادر مطلعة للقناة الإسرائيلية(12)، بأن "هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة"، وذلك رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
كما ذكرت في تقرير، اليوم السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن "الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة الرهائن"، مشدداً على أنه "يجب على إسرائيل استغلال نافذة الفرص، التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة" وفق المصادر.
رئيس مكتب النازحين شمال وشرق سوريا لـ"الحدث": الموجودون بمخيم الهول من 56 جنسية
رئيس مكتب النازحين شمال وشرق سوريا لـ"الحدث": تم اليوم تشكيل آلية لعودة النازحين إلى مناطقهم
تقرير: تقدم في محادثات إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف وفشل خطة المساعدات لغزة
المبعوث الأميركي إلى سوريا يقول إنه أشاد بـ أحمد الشرع فيما يخص العلاقات مع إسرائيل
مبعوث أميركا إلى سوريا يلتقي أحمد الشرع في تركيا
أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، في إسطنبول بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق.
وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا"
عائلات الرهائن في إسرائيل يرفعون لافتات تطالب ترامب بالضغط على نتنياهو لعقد صفقة بشأن الرهائن
بحسب واشنطن"لا تقدم في إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف"
قال مسؤول أميركي كبير إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختطفت قبل عامين في بغداد. وقال المسؤول إن واشنطن ترفض رفضا قاطعا إطلاق سراح مواطن إيراني قتل أميركيا في العراق مقابل الرهينة، نافيا بذلك التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عربية حول وجود مثل هذا الاتفاق.
السلطات الأردنية تحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا وتلقي القبض على 3 متورطين في العملية
مصادر إعلامية: إطلاق سراح مواطن إيراني محتجز في العراق بتهم تتعلق بهجمات ضد أهداف أميركية هو جزء مركزي من الصفقة
مصادر إعلامية: الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية روسية اختُطفت في العراق عام 2023
مصادر إعلامية: أنباء عن اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران
صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: عودة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى جنوب البلاد بعد انقطاع واسع سببه عمل تخريبي
الأونروا تحذر: خطة إسرائيل المقترحة لمساعدات غزة لن تنجح
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، على أن "مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح لن ينجح"، وتابع "ليس من الممكن لمنظمة إنسانية تحترم حقا المبادئ الإنسانية الأساسية أن تلتزم بمثل هذا المخطط".كما رأى أن مثل هذا النموذج لن ينجح، معتبرا أنه "وضع لدعم هدف عسكري أكثر منه قلق إنساني حقيقي".
وزير الطاقة السوري: قرار رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط السورية خطوة مهمة لتسريع عجلة تطوير قطاع النفط وإعادة تأهيل البنية التحتية
الرئاسة التركية: "أردوغان يؤكد للشرع أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول وأن تركيا ستواصل معارضته"
وزارة الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق