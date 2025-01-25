التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: "الإسرائيليات الأربع المُفرَج عنهن من قطاع غزة يجتمعن مع ذويهن"
تشمل قائمة الأسرى المفرج عنهم التي تسلمتها حماس (200 أسير فلسطيني بينهم 120 أسيراً محكوماً بالمؤبد، وسيتم إبعاد 70 أسيراً خارج الأراضي الفلسطينية، و16 أو 17 أسيراً إلى غزة).
ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.، نشرت حركة حماس، صباح اليوم السبت، قائمة بأسماء 200 أسيراً فلسطينياً من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل، وتشمل قائمة الأسرى المفرج عنهم التي تسلمتها حماس بينهم 120 أسيراً محكوماً بالمؤبد، وسيتم إبعاد 70 أسيراً خارج الأراضي الفلسطينية، و16 أو 17 أسيراً إلى غزة).
وقال مصدر مطلع، إن "حماس تسلمت من الوسطاء قائمة أسماء الأسرى المعدّلة الذين سيفرج عنهم ضمن تبادل الدفعة الثانية، وتشمل أسرى حركة الجهاد"
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وصول أولى الحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى رام الله
الجيش اللبناني يدعو السكان للتريث في التوجه نحو المناطق الحدودية
دعا الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، السكان إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظراً لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي.وشدد في بيان صادر عن مديرية التوجيه على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم.
وأضاف البيان أنه في هذا السياق، "تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتتابع الوضع بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي".
ومن المقرر انتهاء مهلة التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان، الأحد، 26 يناير الجاري، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب القوات خلال 60 يوماً.
حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تصل إلى محيط رام الله
مصدر مصري مطلع: تم إبلاغ الوسيطين المصري والقطري أن الإسرائيلية أربل يهود على قيد الحياة وسيُفرج عنها السبت المقبل