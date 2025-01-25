التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: "الإسرائيليات الأربع المُفرَج عنهن من قطاع غزة يجتمعن مع ذويهن"

الجيش اللبناني يدعو السكان للتريث في التوجه نحو المناطق الحدودية

دعا الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، السكان إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظراً لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي.وشدد في بيان صادر عن مديرية التوجيه على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف البيان أنه في هذا السياق، "تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتتابع الوضع بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي".

ومن المقرر انتهاء مهلة التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان، الأحد، 26 يناير الجاري، بحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب القوات خلال 60 يوماً.