صحافي من غزة:" لم تتبقَ أماكن للنزوح اليها في القطاع، لا خيار لنا سوى الموت بكرامة في منازلنا"

بعد مصادقة إسرائيل على خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة ، أعرب الصحافي من غزة ضياء حسن أن للكثيرين من سكان المدينة " لا يوجد مكان للنزوح ، لا خيار لنا سوى الموت بكرامة في منازلنا". لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات الصحافي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهي وتحدث عن وضع السكان هناك وشعورهم باليأس الشديد وقال :" يتواجد نحو مليون فلسطيني حاليا في منطقة ضيقة وسط مدينة غزة، تحديدا في حي الرمال والبلدة القديمة ووصولا الى الشواطئ، وهم بحالة اكتظاظ شديد جدا وفي ظروف مأساوية من ناحية بيئية وصحية واقتصادية، عدم توفر مياه صالحة للاستخدام، جزء كبير منهم بحالة نفسية سيئة جدا ويحاولون البحث عن حلول، في وسط وجنوب القطاع لا يوجد مكان للتوجه اليه نظرا للاكتظاظ الشديد، لا خيار لنا حاليا سوى الموت بكرامة في منازلنا".

