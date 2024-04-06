جهود حثيثة لعقد صفقة مختطفين: وفد حماس يغادر الأحد الى القاهرة

يغادر وفد يضم عددا من قادة حماس وبرئاسة د.خليل الحية الأحد الى القاهرة، وبحسب ما أفاد به مسؤول بارز في حماس السبت لقناة الجزيرة فإن هناك اتصالات متواصلة بين قائد حماس في الخارج إسماعيل هنية والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف المحادثات في القاهرة.

وأكدت حماس أنها ستواصل التمسط بالموقف الذي أعلنته في 14 آذار/مارس، والذي تطلب خلاله وقف إطلاق نار دائم، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، عودة النازحين الى بيوتهم وحرية الحركة، وعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم وحرية التنقل للأهالي، إغاثة وإيواء وصفقة تبادل أسرى جدية.

من جانبها أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يتوقعان خلال الأيام القادمة تلقي محادثات هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة عملية المفاوضات.

وسيتواجد مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية في القاهرة خلال الأيام القادمة لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالجانب السياسي. ويشار الى ن مسؤولون مصريون صرحوا للصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين طلبوا منهم تجاهل تصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين بهدف التقدم بالمفاوضات.