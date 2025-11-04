تحذير إسرائيلي خطير: تصعيد في جميع الجبهات

ضباط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حذروا خلال جلسة سرّية عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الثلاثاء) من تدهور متسارع في جميع الجبهات، مع الإشارة إلى أنّ الوضع في لبنان "مقلق بشكل خاص".

وأوضح الضباط أن حزب الله يعزز قوّاته بوتيرة تفوق قدرة الجيش الإسرائيلي على الحد من ذلك، مشيرين إلى أن الضربات التي وُجّهت له خلال الحرب بدأت تفقد فعاليتها، في حين يزداد الحزب قوةً عسكرية ويحظى بشرعية شعبية متنامية داخل لبنان، فضلاً عن تطويره أسلحة جديدة وتلقيه مساعدات من الخارج.

جاءت هذه الكلمات بمثابة تحذير في نقاش سري عُقد اليوم (الثلاثاء) في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، بمشاركة ضباط من جهاز الاستخبارات.