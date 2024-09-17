تغطية متواصلة|| تقرير: نحو 500 عنصر من حزب الله فقدوا أعينهم جراء انفجار أجهزة الاتصال
انطلقت العديد من صافرات الإنذار في البلدات في منطقة الجليل • هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في جنوب لبنان • تقرير فلسطيني: هجوم كبير على مخيم إلبريج في غزة
اليوم الـ 347 للحرب: قام الكابينيت الإسرائيلي الليلة بتحديث أهداف الحرب وأضاف عودة سكان منطقة شمال إسرائيل إلى منازلهم. كما قتل ثلاثة عناصر من حزب الله بهجمات للجيش الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 3000 من عناصر حزب الله جراء انفجار أجهزة الاتصال في انفجار غامض.
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مجموعة لوفتهانزا تعلن إلغاء رحلاتها إلى طهران أيضًا
أعلنت مجموعة لوفتهانزا إلغاء الرحلات الجوية من وإلى طهران أيضا، حتى الخميس (ضمنا). وفي وقت سابق، ألغت المجموعة جميع الرحلات الجوية منها وإلى مطار بن غوريون، بما في ذلك رحلات طيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو ووينجز.
وزير الصحة في لبنان: 4000 أصيبوا في الانفجارات و11 قتيلا
أفاد وزير الصحة اللبناني أن عدد المصابين في انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان وسوريا يبلغ نحو 4000 منهم 400 حالتهم خطيرة. بالإضافة إلى مقتل 11 شخصًا.
تقرير سعودي: نحو 500 عنصر من حزب الله فقدوا أعينهم
ذكرت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أن نحو 500 عنصر من حزب الله فقدوا أعينهم إثر انفجار أجهزة اتصال في لبنان وسوريا.
تقرير: الأردن أحبط تسلل طائرة مسيرة إلى أراضيه
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن القوات الأردنية منعت تسلل طائرة بدون طيار إلى أراضيها.
الولايات المتحدة الأمريكية: لم نشارك في تفجير أجهزة اتصال حزب الله
أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إلى انفجار أجهزة الاتصال في لبنان وسوريا، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تكن متورطة - ولم نكن نعرف عن الأمر مسبقا"، وعلى حد قوله "نحن نجمع معلومات حول الحدث".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لا يوجد تغيير في التعليمات. البقاء في حالة تأهب"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع في ظل الأحداث في لبنان. وشدد تقييم الوضع، الذي أجري بمشاركة منتدى الأركان العامة، على الجاهزية الهجومية والدفاعية في كافة الساحات. بالإضافة إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. ويجب الاستمرار في الحفاظ على التأهب، وسيتم تحديث أي تغيير في السياسة على الفور."
وزارة الخارجية في لبنان: سنشتكي للأمم المتحدة من "الهجوم السيبراني الإسرائيلي"
أعلنت وزارة الخارجية في لبنان "أننا بدأنا بإعداد شكوى لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم السيبراني الإسرائيلي".
مسؤول كبير في حزب الله: نصرالله لم يتضرر من انفجارات لبنان
قال مسؤول كبير في حزب الله لوكالة رويترز للأنباء إن حسن نصر الله لم يصب بأذى في الانفجارات التي شهدتها لبنان.
الحوثيون: "يدينون الهجوم الإسرائيلي على لبنان"
أدان الحوثيون في اليمن "الهجوم الإسرائيلي" الذي زعموا أنه تم تنفيذه في لبنان عندما انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله في جميع أنحاء البلاد. وقال القيادي الحوثي "إننا ندين الهجوم الإسرائيلي على لبنان والذي أدى إلى إصابة العديد من المدنيين والذي يعتبر جريمة وانتهاكاً للسيادة اللبنانية، ونقدم تعازينا لذوي القتلى".
حزب الله: "بعد التحقق من المعطيات - إسرائيل مسؤولة عن التفجيرات"
أصدر حزب الله بيانا آخر جاء فيه أنه "بعد التحقق من الوقائع نحمل العدو الإسرائيلي مسؤولية هذا الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة مدنيين وسقوط قتلى وجرحى". وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 3000 جريح إلى المستشفيات في لبنان، وقتل تسعة.
تقرير: إصابة العشرات من عناصر حزب الله في سوريا
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن مصادر أن العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا في سوريا، بعد انفجار أجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم.
وزير لبناني يتهم إسرائيل بتفجير أجهزة الاتصال
أشار وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إلى انفجار أجهزة الاتصال في جميع أنحاء البلاد، قائلا إن "الحكومة اللبنانية تدين هذا الهجوم الإسرائيلي". وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولية هذا العدوان". وهذا انتهاك لسيادة لبنان. وقد أجرت الحكومة اللبنانية اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لمحاسبتها”.
تقرير: إصابة سفير إيران في لبنان بعبوة ناسفة كان يحملها أحد حراسه
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، أن السفير الإيراني في لبنان لا يملك جهاز بيجر. وبحسب التقرير فقد أصيب جراء انفجار جهاز لاسلكي كان يحمله أحد حراسه.
"وول ستريت جورنال": "تم تلقي رسالة قبل انفجار أجهزة الاتصال"
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في جميع أنحاء لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولا في حزب الله يقدر أن البرمجيات تسببت في تسخين أجهزة الاتصال اللاسلكي وانفجارها، وسبق أن وصلت رسائل على الأجهزة. وبحسب قوله فإن بعض عناصر التنظيم شعروا بسخونة الأجهزة قبل انفجارها.
تقرير: "حزب الله اشترى أجهزة الاتصال في الأشهر الأخيرة"
قال مسؤولون أمنيون لوكالة رويترز للأنباء إن أجهزة الاتصال التي انفجرت "اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة"، أي بعد اندلاع الحرب. وزعم التقرير أيضًا أنها كانت "من أحدث طراز.
تقارير: إصابة عناصر من حزب الله جراء انفجارات في سوريا أيضاً
نشرت وسائل الإعلام في سوريا أنباء عن إصابة عناصر من حزب الله بجروح في الأراضي السورية بعد انفجار أجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم.
كلونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي : حزب الله سيرغب أن يبحث عن سبب لهجوم إسرائيل وهو حر، وإسرائيل إن لم تتحمل مسؤولية عملية تفجير الأجهزة فإن حزب الله ليس له أي مبرر لفتح معركة
أمرت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين بالتخلص الفوري من أجهزة الاتصال المشابهة لتلك التي انفجرت في أنحاء لبنان. وفي الوقت نفسه، أفادت شبكة "العربية" السعودية أنه طُلب من مسؤولي حزب الله أيضًا التخلص من الأجهزة.
مسؤول في حزب الله: هذا أكبر خرق أمني حتى الآن
قال مسؤول في حزب الله إن انفجار أجهزة الاتصال في جميع أنحاء لبنان هو "أكبر خرق أمني حتى الآن".