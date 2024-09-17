تغطية متواصلة|| تقرير: نحو 500 عنصر من حزب الله فقدوا أعينهم جراء انفجار أجهزة الاتصال

اليوم الـ 347 للحرب: قام الكابينيت الإسرائيلي الليلة بتحديث أهداف الحرب وأضاف عودة سكان منطقة شمال إسرائيل إلى منازلهم. كما قتل ثلاثة عناصر من حزب الله بهجمات للجيش الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 3000 من عناصر حزب الله جراء انفجار أجهزة الاتصال في انفجار غامض.

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