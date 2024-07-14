الشرطة الإسرائيلية بحالة تأهب قصوى بعد محاولة اغتيال الضيف ||وأربعة إصابات بينها إصابة حرجة بهجوم مزدوج قرب مدينة الرملة

أصيب أربعة أشخاص اليوم (الأحد) في هجوم مزدوج ، شمل دهسا وإطلاق نار، وقع عند مفترق نير تسفي في منطقة الرملة وسط إسرائيل.

Yossi Aloni/ Flash 90

ويتضح من التحقيقات الأولية أن منفذ الهجوم هو محمد شهاب (27 عاما) من قرية كفر عقب شرقي القدس - وصل إلى المفترق وقام بدهس عدد من الأشخاص الذين كانوا واقفين في محطة الحافلات هناك.

وتمكن مقاتلو الاحتياط من سرية "ميتار" الاحتياطية التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي من تحييده. حيث وصل إلى مكان الحادث بسيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. وتم نقل المصابين إلى مركز شامير الطبي، وتراوحت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة والخطيرة والحرجة. وأفيد لاحقا أن حالتهم استقرت ولا يوجد أي خطر على حياتهم.

ووصل إلى مكان الهجوم مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وكذلك قائد حرس الحدود يتسحاق بريك. وقد تلقوا لمحة عامة عن الهجوم وعن رد فعل جنود الاحتياط.

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وعلى خلفية الوضع، سألت i24NEWS المتحدث باسم الشرطة، إيلي ليفي، عما إذا كانت هناك حالة تأهب قصوى بسبب محاولة اغتيال محمد الضيف الليلة الماضية - وبعدها، كما أفيد، دعت حماس إلى "تصعيد النضال" لسكان القدس الشرقية والضفة الغربية ضد إسرائيل. وأجاب:"نحن في حالة تأهب قصوى. هناك تحذيرات لهجمات - أيضا الوحدات الاحتياطية التي تضاعف قوتنا ويبلغ عددها عشرة آلاف شخص وتساعدنا".

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، زاكي هيلر، في مقابلة مع i24NEWS: "بعد الساعة 11:30 بقليل، مرت سيارة الإسعاف الخاصة بنا في المسار المقابل لموقع الهجوم عن طريق الصدفة. أدرك مسعفونا أن شيئًا ما يحدث في محطة الحافلات، فاستداروا ووصلوا إلى مكان الحدث لعلاج الجرحى، وأحدهم في حالة حرجة، لقد تم تخذيره وتنويمه حاليا."