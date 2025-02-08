هل كان نتنياهو يعلم عن اعلان ترامب عن تهجير أهالي غزة؟ | تفاصيل جديدة عن خطة ترامب

كشفت تفاصيل جديدة عن خطة ترامب مساء الجمعة) . وعلم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له علموا بالخطة قبل يوم واحد فقط من صدور البيان. بمعنى آخر، لم يكن لإسرائيل أي دور على الإطلاق في التفكير في الخطة أو المعرفة المسبقة عنها.

مع ذلك، قال مسؤولون سياسيون لـi24NEWS إن إسرائيل مهتمة للغاية بالدفع للخطة - أما بالنسبة لفرص تنفيذها الفعلي، فيقولون إنه "من السابق لأوانه التنبؤ".

ولنتذكر أن ترامب صرح الجمعة في بداية لقائه مع رئيس حكومة اليابان: "لا داعي للاستعجال في الخطة المتعلقة بغزة. نحن لا نتعجل فيها".