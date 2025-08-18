الايرانيون راضون عن الاحتجاجات في إسرائيل: "تشير إلى أزمة"

قد يعجبك أيضًا -

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على الاحتجاجات في إسرائيل اليوم (الاثنين)، قائلاً: "الاحتجاجات في "الأراضي المحتلة" بالغة الأهمية. يواجه النظام الإسرائيلي أزمات خطيرة، وقد أثار إصرار قادته على مواصلة الحرب غضبًا ليس فقط في دول المنطقة، بل أيضًا في أوساط المجتمع المحلي. صبر الجمهور ينفد، واحتجاجات الأمس دليل على عمق الأزمات التي يواجهها النظام"..

كما أشار إلى زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائبه إلى طهران. ووفقاً لما قاله، كان هدف الزيارة هو فحص طبيعة التعاون بين إيران والوكالة في أعقاب "الاعتداء من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية ذات الأغراض السلمية". وأضاف بقائي أن الزيارة هدفت إلى وضع إجراء للعمل في مثل هذه الحالات، وأشار إلى أن المحادثات أُجريت الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تُعقد جولة أخرى من المفاوضات مع الوكالة في الأيام القريبة المقبلة.

كما ذُكر، أقيمت أمس في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ضخمة. عائلات المخطوفين الإسرائيليين أقامت تجمعاً في ساحة مسرح هبيما وسط إسرائيل وبعده مسيرة إلى السفارة الأمريكية في تل أبيب، مطالبة الرئيس ترامب بالتحرك. العديد من الأعمال التجارية، المطاعم، وجهات من قطاعات مختلفة استجابوا لنداء لجنة العائلات وانضموا إلى يوم الإضراب تحت شعار إعادة جميع المخطوفين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سارع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى مهاجمة الاحتجاجات. كتب رئيس لجنة المالية، النائب حانوخ ميلفيتسكي: "أعمال الشغب المؤيدة لحماس انطلقت. يهود، إسرائيليون يحرقون الدولة في محاولة لمنع إبادة حماس. كان هناك من هؤلاء في شعبنا على مر التاريخ. تغلبنا عليهم. هكذا سيكون هذه المرة أيضًا".

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتب في حسابه على منصة X أن "الشعب الإسرائيلي استيقظ هذا الصباح لحملة سيئة وضارة تلعب لصالح حماس، تدفن المخطوفين في الأنفاق وتحاول دفع دولة إسرائيل للاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر".

كما تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بقوة ضد المظاهرات: "إن أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون الانتصار على حماس لا يعملون فقط على تقوية موقف حماس وتأخير إطلاق سراح مختطفينا، بل إنهم يعملون أيضاً على ضمان تكرار أهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأننا سنضطر إلى خوض حرب لا نهاية لها".