الجيش الإسرائيلي ينشئ كتيبة جديدة في نظام الدفاع الجوي لتعزيز جهود اعتراض التهديدات الجوية المتزايدة منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، عن إنجازات كبيرة لنظام الدفاع الجوي في اعتراض آلاف الصواريخ ومئات الطائرات منذ بداية الصراع الحالي في 7 أكتوبر.

وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن نظام الدفاع الجوي كان في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، وتم نشره بالكامل في جميع أنحاء البلاد لمواجهة التهديدات الجوية المتنوعة التي تتراوح من الطائرات التكتيكية إلى الصواريخ وصواريخ أرض-أرض وصواريخ كروز من ساحات متعددة.

وشدد المتحدث على الدور الحاسم الذي يلعبه نظام الدفاع الجوي في حماية السكان الإسرائيليين، قائلاً: "إن نظام الدفاع الجوي في حالة تأهب فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو منتشر بالكامل في جميع أنحاء البلاد وهو عامل رئيسي في التعامل مع التهديدات الجوية المعقدة والمتنوعة."

IDF spokesperson

تشمل الإنجازات الرئيسية لنظام الدفاع الجوي خلال الحرب اعتراض أكثر من 150 طائرة انطلقت باتجاه إسرائيل. والتشغيل الناجح لجميع أنظمة الأسلحة ضمن منظومة الدفاع الجوي، مما يؤدي إلى تحييد التهديدات المختلفة بشكل فعال.

كما أنشأ الجيش الإسرائيلي ردا على التهديدات المتصاعدة كتيبة جديدة ضمن نظام الدفاع الجوي.

(AP Photo/Tsafrir Abayov)

وستعمل الكتيبة 139 على تشغيل نظام أسلحة "القبة الحديدية"، مما يعزز بشكل كبير القدرات الوقائية لشبكة الدفاع الجوي. ويهدف هذا التوسع إلى زيادة تقديرات البطارية وتوفير غطاء وقائي أوسع للبلاد.

وأضاف المتحدث أن "إنشاء الكتيبة سيسمح بزيادة تقديرات البطارية وغطاء وقائي واسع". وكرر الجيش الإسرائيلي التزامه بحماية المواطنين الإسرائيليين، مؤكدا على تفاني أفراد الدفاع الجوي.