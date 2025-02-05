تغطية متواصلة|| ترامب :"التقارير عن هجوم في ايران – مبالغ بها"
السعودية أوضحت، في ضوء تصريح ترامب بأنها لا تريد إقامة دولة فلسطينية، أنه "لن تكون هناك محادثات أو سلام دون تحقيق الحقوق الفلسطينية" • ترامب: "الولايات المتحدة ستسيطر على غزة"
اليوم الـ 488 من الحرب: ردت السعودية، صباح اليوم (الأربعاء)، على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتأكيد على أن موقفها بشأن إقامة الدولة الفلسطينية ثابت وأنه "لن تكون هناك محادثات أو سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية". رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة. سأزور الشرق الأوسط".
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الصحافي عطا فرحات: هناك اتفاقيات "تحت الطاولة" بين "قسد" والحكومة السورية وصلت لمراحل قريبة جدا
الجيش الإسرائيلي يفجر مدخل مسجد حذيفة ابن اليمان" وإعتقال 7 فلسطينيين في بلدة طمّون شمال الضفة
أفادت مصادر عربية أنه بحسب مصدر في قيادة حماس فإن إسرائيل تمنع تنفيذ عدد من القرارات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار
عبد الله ملك الأردن تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول تطورات المنطقة وخاصة الوضع في غزة
تقارير أردنية: العاهل الأردني رفض في لقائه رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن الذي يزور بلاده،كل محاولات تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. العاهل الأردني أكد دعم الأردن الكامل للفلسطينيين للحصول على حقوقهم
كبير مستشاري رئيس وزراء قطر لشبكة فوكس نيوز: "يجب أن يكون هناك جهد دولي في الشرق الأوسط - من السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والنزوح، ولا نعرف كيف ستنتهي الحرب"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن التقارير التي تفيد بأننا بالتعاون مع إسرائيل سنفجر إيران إرباً مبالغ فيها إلى حد كبير. أفضّل التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه، يسمح لإيران بالنمو والازدهار بطرق سلمية"
مسؤول كبير في جماعة الحوثي ردا على تصريح ترامب: "إذا قررت مصر والأردن الوقوف في وجه أمريكا فإن اليمن سيقف بكل قوته وبدون خطوط حمراء إلى جانبهما"
تقارير فلسطينية: منفذ الهجوم على حاجز تياسير الليلة الماضية هو من سكان طوباس، محمد دراغمة، شقيق المسؤول السابق في "كتيبة طوباس" الذي قتل قبل نحو عام، أحمد دراغمة. وبحسب التقارير، ظل محمد محتجزا لدى السلطة الفلسطينية في أريحا لعدة أشهر
تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار في شرقي رفح على موظفي المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر
رفض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن دعوات ومطالبة ترامب للسيطرة على قطاع غزة وإجلاء سكانه ووصفها بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي"، وأضاف أبو مازن أن "الاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية"
المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت من حل الدولتين الذي هو ضمان الأمن والاستقرار والسلام. القيادة تؤكد رفضها كافة الدعوات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، هذا هو المكان الذي عشنا فيه وهذا هو المكان الذي سنبقى فيه"
حماس: "نطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن تصريحات ترامب غير المسؤولة"
عضو الكنيست بيني غانتس عن تصريح ترامب: "تفكير إبداعي وأصلي ومثير للاهتمام".
مسؤول في حماس يرد على كلام ترامب: "رغبته في حكم غزة سخيفة وغير معقولة وهي قادرة على إشعال المنطقة"
مبعوث ترامب للشرق الأوسط "ترامب يقول للشرق الأوسط إن غزة ربما لن تكون صالحة للسكن ما بين 10 إلى 15 سنة"
وزير الخارجية روبيو: "غزة يجب أن تتحرر من حماس، والولايات المتحدة مستعدة لجعلها جميلة مرة أخرى"
السعودية ترد على كلام دونالد ترامب: وأضاف "موقفنا بشأن الدولة الفلسطينية ثابت. لن تكون هناك محادثات أو سلام دون اقامة الدولة الفلسطينية". إلى ذلك، أكدت أنها "ترفض أي محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه"
https://x.com/i/web/status/1886943093464719574
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