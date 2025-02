السعودية ترد على كلام دونالد ترامب: وأضاف "موقفنا بشأن الدولة الفلسطينية ثابت. لن تكون هناك محادثات أو سلام دون اقامة الدولة الفلسطينية". إلى ذلك، أكدت أنها "ترفض أي محاولة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه"

