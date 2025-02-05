اليوم الـ 488 من الحرب: ردت السعودية، صباح اليوم (الأربعاء)، على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتأكيد على أن موقفها بشأن إقامة الدولة الفلسطينية ثابت وأنه "لن تكون هناك محادثات أو سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية". رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة. سأزور الشرق الأوسط".

لمعاينة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي