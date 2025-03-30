غزة بين حمم الجحيم ولهب المفاوضات العالقة: حماس تقر مخطط ويتكوف وإسرائيل ترفع سقف مطالبها

تطالب إسرائيل بأن يتم نقل المساعدات الإنسانية للمواطنين مباشرة، وأن تضطلع كل من قطر ومصر بوصفهما تلعبان دور الوسيط بمسؤولية الاطمئنان على أوضاع الرهائن وهو ما يشير إلى عمق الهوة التي تفصل بين الجانبين

i24NEWS
i24NEWS
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عيلي دافيد شقيق الرهينة افيتار دافيد الذي أسرته حماس في غزة
عيلي دافيد شقيق الرهينة افيتار دافيد الذي أسرته حماس في غزةSpokespersons for the Families' Headquarters for the Return of the Abductees

بينما ينتظر أهل غزة الفرج مع انتهاء اليوم الأول من عيد الفطر الذي سجل ضحايا جدد مع تجدد الغارات الإسرائيلية تماشيا مع تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإجراء المفاوضات تحت النار سلمت حماس موافقتها للوسطاء على مقترح ويتكوف خلال نهاية الأسبوع وفق ما أفاد مراسل i24NEWS بالعربية وسام كبها.

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حماس وافقت على مقترح ويتكوف وإسرائيل ترد بمقترح مقابل

ووفقا لمراسلنا فقد وافقت حماس على مقترح المبعوث الأميركي المعدل ستيف ويتكوف الذي ينص على تحرير خمسة مختطفين إسرائيليين من بينهم داني الكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، في مقابل وقف إطلاق نار لمدة 50 يوما والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة. وأشار مراسلنا إلى أن إسرائيل تتمسك بمطلبها تحرير 11 من المخطوفين الأحياء وبعض الجثث دفعة واحدة. 

إضافة على ما تقدم قال مراسل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتين الأحد إن لإسرائيل مطلبين إضافيين. أولا، بأن يتم نقل المساعدات الإنسانية خلال الأربعين يوما للمواطنين مباشرة، وأن تضطلع كل من قطر ومصر بوصفهما تلعبان دور الوسيط بمسؤولية الاطمئنان على أوضاع الرهائن ولا سيما تلقيهم الطعام وهذا ما يفسر عمق الهوة التي تفصل بين الجانبين في الوقت الحالي. وبالتالي فإن الحديث عن قرب التوصل الى اتفاق لا يلامس الواقع. 

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مصادر فلسطينية : عشرة ضحايا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف غرب خانيونس

وتابع المحلل: "مع ذلك، تقول مصادر إن هنالك احتمال ضئيل بالتوصل إلى صفقة ما، ويحتاج الأمر الانتظار بضعة أيام للوقوف على مدى صحة هذا التكهن". كما أشار المحلل إلى أنه يلمس وجود وجهات نظر خلافية بين الوسطاء أنفسهم ما يوسع الهوة بينهم ويلقي بظلاله على حقيقة عدم نضوج الظروف في الوقت الحالي للتوصل إلى أي اتفاق بخصوص إطلاق سراح الرهائن". 

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