"انفراجة"|| حماس تعلن التوصل لتفاهمات بخصوص الإفراج عن السجناء الفلسطينيين

أعلنت حركة حماس الليلة أن عملية الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم السبت سيفرج عنهم في مقابل الإفراج عن جثامين المختطفين الأربعة الذين اتفق تسليمهم في إطار المرحلة الأولى.

الى جانب السجناء الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم السبت، سيتم الإفراج عن أطفال ونساء كان من المفترض أن يطلق سراحهم مقابل الجثامين. أعلنت حماس ان التوصل الى التفاهمات بعد محادثات أجراها وفد حمساوي برئاسة خليل الحية في القاهرة، الى جانب المسؤولين المصريين.

من جانبه أبلغ مسؤول مصري مطلع وسائل الإعلام المحلية في مصر ان تسليم جثامين المختطفين سيتم بنفس الوقت مع الإفراج عن السجناء الفلسطينيين وتحت إشراف مصري. ووفقا لشبكة قدس الفلسطينية، فإن الدفعة من المتوقع أن تحدث الخميس.