"انفراجة"|| حماس تعلن التوصل لتفاهمات بخصوص الإفراج عن السجناء الفلسطينيين

حماس تعلن عن "انفراجة" بأزمة الإفراج عن الدفعة السابعة من السجناء في إطار صفقة التبادل، ومن المرتقب أن تتم الخميس

i24NEWS
i24NEWS
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عملية تسليم- ارشيف
عملية تسليم- ارشيفBashar TALEB / AFP

أعلنت حركة حماس الليلة أن عملية الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم السبت سيفرج عنهم في مقابل الإفراج عن جثامين المختطفين الأربعة الذين اتفق تسليمهم في إطار المرحلة الأولى.

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"يوجد انفتاح لدى حماس لتمديد الفترة الأولى من الصفقة خصوصا في شهر رمضان"

الى جانب السجناء الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم السبت، سيتم الإفراج عن أطفال ونساء كان من المفترض أن يطلق سراحهم مقابل الجثامين. أعلنت حماس ان التوصل الى التفاهمات بعد محادثات أجراها وفد حمساوي برئاسة خليل الحية في القاهرة، الى جانب المسؤولين المصريين.

من جانبه أبلغ مسؤول مصري مطلع وسائل الإعلام المحلية في مصر ان تسليم جثامين المختطفين سيتم بنفس الوقت مع الإفراج عن السجناء الفلسطينيين وتحت إشراف مصري. ووفقا لشبكة قدس الفلسطينية، فإن الدفعة من المتوقع أن تحدث الخميس.

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