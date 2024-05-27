تم الإعلان قبل قليل عن مقتل جندي مصري في تبادل إطلاق نار وقع بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية عند معبر رفح الذي يفصل غزة عن سيناء. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق وأجزاء منها تحت حظر النشر .

ووفقا لتقارير مصرية فقد وقع تبادل لإطلاق النار اليوم (الاثنين) بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية بالقرب من معبر رفح مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من بدأ في إطلاق النار الذي تطور إلى اشتباكات تبادل النار وهو ما ينفيه الجانب الإسرائيلي.

قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيهات استخباراتية، الليلة الماضية، باستهداف ناشط حماس ياسين ربيع، رئيس مقر منظمة حماس في الضفة الغربية، وخالد نجار، أحد كبار الضباط في الضفة الغربية في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

وجاء في وقت لاحق تأكيد مقتل جندي مصري ثان في نفس العملية التي يتم التحقيق في ملابساتها.