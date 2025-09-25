انفجار المسيرة في ايلات: تم إجلاء ثلاثة مصابين بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 65 عامًا في حالة متوسطة، ورجل يبلغ من العمر 26 عامًا في حالة خطيرة، ورجل آخر يبلغ من العمر 24 عامًا تم نقله إلى المستشفى للمراقبة في قسم الجراحة