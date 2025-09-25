بعد هجوم ايلات :الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات ضد عشرات الأهداف للحوثيين في صنعاء | تحديثات متواصلة
هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 170 هدفًا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية •إطلاق النار على عدد من الإسرائيليين بغور الاردن، دون وقوع إصابات• مقتل مسلحين كانا يعتزمان تنفيذ هجوم بالضفة • آخر التحديثات
اليوم 720 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن قواته تُكثّف عملياتها في مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2". اغتالت القوات الإسرائيلية مسلحين من قرية طمون كانا يخططان لشن هجمات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية. توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه ينوي التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "استكمال أهداف الحرب وتوسيع دائرة السلام".
تقرير سعودي: قتيلان و 48 مصابا في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على مواقع الحوثيين بصنعاء
مشاهد أولية من الهجوم الإسرائيلي في اليمن
عباس: "مستعدون لحكم غزة، وعلى حماس تسليم سلاحها"
صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في خطابه بأن "أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل". وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولية حكمها كاملةً. على حماس والفصائل الأخرى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية - فنحن لا نريد دولة مسلحة". كما شكر الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
الهجوم الإسرائيلي على اليمن: عملية مشتركة للقوات الجوية والبحرية
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقر قيادة الأركان العامة للحوثيين خلال هجوم صنعاء
شنّت عشرات الطائرات الحربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لأجهزة الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن من بين الأهداف التي هاجمها الجيش الإسرائيلي كان مقر قيادة الأركان العامة للحوثيين، ومقرات تابعة لأجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام ، ومقر دائرة الإعلام العسكري للحوثيين، ومقرات عسكرية عُثر فيها على أسلحة وعناصر حوثية في صنعاء.
وزير الأمن الإسرائيلي : "وجهنا ضربةً قويةً لأهدافٍ حوثيةٍ في صنعاء"
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل شنّت هجومًا في اليمن. وقال كاتس: "وجهنا ضربةً قويةً للعديد من الأهداف الإرهابية الحوثية في صنعاء، في إطار عملية "حزمة العبور".
مسؤول كبير في حماس لـ"الشرق": مصر وقطر تجريان محادثات لاستئناف المفاوضات، بناءً على "المقترح الأمريكي الأخير، والذي يُرجّح تعديله في الطريق إلى اتفاق شامل". وقال المسؤول الكبير: "حتى الآن، لم نتلقَّ أي مقترح جديد. علينا الضغط على إسرائيل لوقف الحرب. حماس مهتمة باتفاق لإطلاق سراح المختطفين مرة واحدة أو مرتين"
تقرير: "أكثر من 13 غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية للحوثيين"
أفادت قناة العربية السعودية بشن "أكثر من 13 غارة إسرائيلية على مواقع للحوثيين في صنعاء". كما أفادت بأن الهجمات استهدفت "مواقع عسكرية للحوثيين في مربع السبعين وحي باب اليمن".
تقرير سعودي:13 غارة تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق فاشل من مدينة غزة باتجاه طائرة هليكوبتر قتالية تابعة لسلاح الجو، ولم تلحق بها أضرار ولم تقع إصابات
بعد عملياتها في منطقة رفح: قوات لواء عتصيوني عززت سيطرتها جنوب خانيونس
الجيش الإسرائيلي: هاجم سلاح الجو أكثر من 170 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويُكثّف الجيش عملياته في مدينة غزة وفي أنحاء القطاع ضد التنظيمات المسلحة في إطار عملية "عربات جدعون 2"
إطلاق نار على عدد من الإسرائيليين في منطقة الأغوار ، دون وقوع إصابات - قوات الأمن تجري عمليات بحث في المنطقة
الليلة في قرية طمون: اغتالت قوة خاصة من وحدة اليمام تحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك)، مسلحين كانا يخططان لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في الضفة الغربية. استخدمت القوة أساليب "الضغط" لإخراجهما أحياءً، ولكن عندما رفضا، وهما مسلحان، تم اغتيالهم
انفجار المسيرة في ايلات: تم إجلاء ثلاثة مصابين بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 65 عامًا في حالة متوسطة، ورجل يبلغ من العمر 26 عامًا في حالة خطيرة، ورجل آخر يبلغ من العمر 24 عامًا تم نقله إلى المستشفى للمراقبة في قسم الجراحة
الجيش الإسرائيلي: الرقيب أول تشالخو شمعون دملش من بئر السبع، مقاتل في لواء الناحال، سقط في معركة في شمال قطاع غزة
نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: "في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأقول كلمتنا. سأناقش مع الرئيس ترامب الفرص التي أتاحتها انتصاراتنا، واستكمال أهداف الحرب، وتوسيع دائرة السلام"