تقرير: الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا تشكيل حكومة مؤقتة في قطاع غزة برئاسة مسؤول أميركي

تقرير رويترز: ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا اليوم (الأربعاء) إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في قطاع غزة "في اليوم التالي" للحرب. وناقشت المحادثات تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي تشرف على قطاع غزة حتى يتم نزع السلاح وفرض الاستقرار فيه. وقالت المصادر إنه سيتم بعد ذلك تشكيل "حكم فلسطيني دائم".

وتعتبر هذه مجرد مناقشات أولية لم تحدد جدولاً زمنياً لـ"مدة" الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي وفقا للمصادر "ستتعلق بالوضع على الأرض". وتمت مقارنة الاقتراح بالسلطة المؤقتة التي أنشأتها واشنطن في العراق عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الأميركي والإطاحة بصدام حسين.

ولم تنضج المناقشات بعد لبحث من قد يتولى أدوارا أساسية في الحكومة المؤقتة، لكن وكالة رويترز للأنباء ذكرت أنه سيتم دعوة دول إضافية لتقاسم نفس الحكم الأميركي في القطاع، دون تحديد الدول. وجاء في المباحثات أيضا أن حماس والسلطة الفلسطينية لن تكونا مشاركتين في الحكومة المؤقتة.

ولم يصدر أي تعليق من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولا من السلطة الفلسطينية.