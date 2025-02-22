أبرز المعلومات عن كتائب المجاهدين التي اختطفت واحتجزت عائلة بيباس في غزة

اختطفت كتائب المجاهدين الذراع العسكرية لحركة المجاهدين عائلة بيباس في هجوم السابع من أكتوبر 2023، ووفقا للمعلومات المتوفرة عنها، أنشأت هذه الذراع العسكرية عام 2001 خلال الانتفاضة الثانية بعد انشقاق لواء "الشهيد جمال العماري" الذي كان يمثلها من الذراع العسكرية لفتح، كتائب شهداء الأقصى.

مؤسس حركة المجاهدين هو عمر أبو شريعة والذي أصيب خلال محاولة اغتيال في تشرين ثاني/أكتوبر 2006 وتوفي جراء الإصابة في نيسان/أبريل 2007، وبعد اغتياله ترأس الحركة شقيقه أسعد أبو عريشة.

خلال سنوات نشاط الحركة تعاونت مع تنظيم حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في القطاع، داخل الذراع العسكرية لحركة المجاهدين توجد وحدة يطلق عليها "شهداء الداخل"(والقصد المواطنين العرب في إسرائيل) واسمها "داهم"، وهي وحدة تحملت مسؤولية عملية دهس في مفترق نير تسفي والعملية في المحطة المركزية في بئر السبع عام 2024.