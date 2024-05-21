تقرير : مصر غيرت سرا شروط وقف إطلاق النار – وأفشلت اتفاق لإعادة المختطفين

غيرت مصر شروط اتفاق وقف إطلاق النار للحرب في قطاع غزة - الذي عرض على حماس - وفاجأت الأطراف المشاركة في المفاوضات، وفقًا لتقرير اليوم (الثلاثاء) نشرته CNN.

وفقًا للتقرير، غيرت المخابرات المصرية "بصمت" شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى إلغاء صفقة كانت قد تفرج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين - وتحديد مسار لإنهاء القتال في غزة مؤقتًا، وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بتفاصيل المناقشات.

ووفقا للمصادر اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حماس في السادس من أيار/مايو لم يكن ما اعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه قد عرض على حماس للتحقق النهائي المحتمل.

التغييرات التي أجرنها المخابرات المصرية، التي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها في السابق، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات بين الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة، قطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.