التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"مقتل 250 من عناصر حزب الله، ومهاجمة أكثر من 2000 هدف عسكري جنوب لبنان"
نقلت وكالات إيرانية عن قيادي بالحرس الثوري قوله إن "إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا اقترفت إسرائيل خطأ بمهاجمة طهران".
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إ، اليوم الجدمعة،إن بلاده تدعم "وقف إطلاق النار في لبنان بشرط تزامنه مع وقف مماثل في غزة" مشيرا إلى أنوجوده في بيروت أثناء تعرضها للقصف "يظهر أن إيران تساند حزب الله".
وأضاف أن بلاده "تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن يدعمه حزب الله وبالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة".
فيما نقلت وكالات إيرانية عن قيادي بالحرس الثوري قوله إن "إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا اقترفت إسرائيل خطأ بمهاجمة طهران".
وفي السياق جدد الجيش الإسرائيلي القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، وذلك بعد ليلة شهدت واحدة من أعنف الغارات الإسرائيلية على الضاحية والتي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وسط غموض حول مصير القيادي هاشم صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة حسن نصر الله.
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وزير الخارجية المصري يؤكد لميقاتي "دعم القاهرة الكامل للبنان وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية"
تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، اتصالاً من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جدد فيه التأكيد على "دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين، وفق ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي.
وشدد الوزير المصري وفق البيان على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لـ"تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة".
وقال عبد العاطي إن مصر "تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة، وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلاً عن المؤسسات الأمنية اللبنانية".
وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"أعطى توجيهاته لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني، ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه"، وفق البيان اللبناني.
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الجيش الإسرائيلي: يعلن عن مقتل 250 من عناصر حزب الله منذ بدء العملية البرية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، "بعد أربعة أيام من العمليات المستهدفة في جنوب لبنان: مقتل 250 مسلحا من حزب الله، من بينهم 21 قائداً، وتم مهاجمة أكثر من 2000 هدف عسكري، بما في ذلك أهداف بشرية وبنى تحتية ومباني عسكرية ومستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق وغيرها" وتابع"في وقت سابق من هذا الأسبوع بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات استهداف وترسيم الحدود في جنوب لبنان".
مواشار إلى أنه "تمت تصفية توجيه النيران والاستخبارات للفرق والقيادة الشمالية، خمسة قادة برتبة جنرال وعشرة برتبة قائد سرية وستة برتبة قائد فصائل" وتابع"وكانت قوات الفرقة 98 هي أول من بدأت العملية البرية بداية الأسبوع، ولاحقاً دخلت قوات الفرقة 36 أيضاً" واضاف"وتعمل القوات بتشكيل ألوية هجومية تجمع بين النشاط الجوي إلى جانب الدبابات والمدفعية.
خلال العملية، تقضي القوات على الإرهابيين المتحصنين في المباني والمواقع المجاورة للسياج، وتحدد وتدمر مخابئ الأسلحة والقاذفات الجاهزة للإطلاق وعبوات حزب الله التي خلفتها"
تعمل قوات القوات الجوية فوق القوات وحولها طوال ساعات اليوم. بدءاً من الضربات الاستباقية ضد الأهداف العسكرية في أهداف الغارة إلى إزالة التهديدات في المنطقة من خلال مهام التجميع والهجوم.
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