التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي:"مقتل 250 من عناصر حزب الله، ومهاجمة أكثر من 2000 هدف عسكري جنوب لبنان"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إ، اليوم الجدمعة،إن بلاده تدعم "وقف إطلاق النار في لبنان بشرط تزامنه مع وقف مماثل في غزة" مشيرا إلى أنوجوده في بيروت أثناء تعرضها للقصف "يظهر أن إيران تساند حزب الله".

وأضاف أن بلاده "تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن يدعمه حزب الله وبالتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة".

فيما نقلت وكالات إيرانية عن قيادي بالحرس الثوري قوله إن "إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا اقترفت إسرائيل خطأ بمهاجمة طهران".

وفي السياق جدد الجيش الإسرائيلي القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الجمعة، وذلك بعد ليلة شهدت واحدة من أعنف الغارات الإسرائيلية على الضاحية والتي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وسط غموض حول مصير القيادي هاشم صفي الدين المرشح الأبرز لخلافة حسن نصر الله.