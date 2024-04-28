وصف مسؤول إسرائيلي كبير المشهد الراهن خلال حديثه مع i24NEWS بأننا "أمام لحظات حاسمة في الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة مع حماس". وأضاف "ننتظر رد السنوار خلال الـ 48 ساعة القادمة" لافتا إلى أن إسرائيل أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة جدا فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".

وتجري الجهود الإسرائيلية في ظل مطالبة الولايات المتحدة بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين في رفح وتفاقم لهجة أهالي المختطفين المطالبة بعودة ذويهم. الجبه وعلى خلفية الضغوط المتزايدة من الداخل والخارج، أضاف: "الحرب المكثفة في غزة تقترب من نهايتها، وإسرائيل تحرك أنظارها صوب الجبهة الشمالية".

ومع استمرار التهديد على البلدات الشمالية، تقف إسرائيل عند نقطة حاسمة. وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، إن مواجهة واسعة النطاق وكبيرة مع حزب الله أمر لا مفر منه. وقال المصدر الذي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال دون الكشف عن هويته: "لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، إنه خطر على المنطقة بأكملها".

ويؤكد المصدر أن الخوف من صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يشكل أيضًا عاملا مهما في عملية صنع القرار في هذا الوقت.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

في الأثناء يُنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث سيجتمع مع سلسلة من القادة الإقليميين للدفع بصفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة تصور اليوم التالي للحرب في غزة.

وعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، التقدم المحرز في أعمال بناء الرصيف البحري وتنظيم المساحة المخصصة للمساعدات الإنسانية في غزة استجابة للضغوط الدولية.