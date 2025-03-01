تغطية متواصلة: نتنياهو يدعو لاجتماع جديد بشأن الرهائن مساء اليوم السبت، "تمديد المرحلة الحالية غير مقبول بالنسبة لنا"
قال المتحدث باسم حماس اليوم السبت، إنه "لا مفاوضات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الصفقة. تمديد المرحلة الأولى بالطريقة التي اقترحتها إسرائيل أمر غير مقبول بالنسبة لنا"
قال المتحدث باسم حماس اليوم السبت، إنه "لا مفاوضات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الصفقة. تمديد المرحلة الأولى بالطريقة التي اقترحتها إسرائيل أمر غير مقبول بالنسبة لنا". وفي قطاع غزة، أفادت الأنباء أن قوات الجيش الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها في رفح، وأن زوارق تابعة للبحرية أطلقت نيرانها قبالة سواحل خان يونس.
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نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحماية مدينة جرمانا التي تقطنها أغلبية درزية في ريف دمشق
إسرائيل تحذر سوريا من استهداف قرية جرمانا الدرزية
في فيديو الأخوين هورن: عائلة المخطوف نمرود كوهين تعرفت عليه في الوثائق التي نشرتها حماس
نتنياهو ماتس يصدران تعليماتهما الإسرائيلي بالاستعداد للدفاع عن قرية جرمانا الدرزية
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للدفاع عن مستوطنة جرمانا الدرزية الواقعة في ضواحي دمشق والتي تتعرض حاليا لهجوم من قبل قوات النظام السوري: "لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز. إذا أذى النظام الدروز، فسوف نؤذيه".
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: نتنياهو لم يتخذ أي قرار بشأن اتفاق غزة حتى الآن
نتنياهو عن إطلاق سراح الرهائن: "لا نية لكسر القواعد"
إعلام إسرائيلي: ويتكوف لن يزور المنطقة قبل الخميس
إعلام إسرائيلي: ويتكوف يؤجل زيارته للشرق الأوسط مجددا
مسؤول إسرائيلي: "نتنياهو يجري مشاورات عقب رفض حماس تمديد المرحلة الأولى"
أردوغان يهدد حزب العمال الكردستاني باستئناف العمليات إذا لم تمت الاستجابة لدعوة أوجلان
نتنياهو عن إطلاق سراح الرهائن: "لا نية لكسر القواعد"
الرهينة المحرر عمر شيم طوف يغادر مستشفى بيلينسون
يعلن قسم الاتصالات في مستشفى بيلينسون التابع لمجموعة كلاليت أن المريض عمر شيم طوف الذي دخل المستشفى يوم السبت الماضي غادر المؤسسة مساء اليوم (السبت) بعد استكمال الفحوصات اللازمة. وبعد إطلاق سراحه، سيبدأ عمر عملية إعادة التأهيل في مستشفى بيلينسون. وسيظل المستشفى تحت تصرف عمر وعائلته، الذين سيستمرون في تلقي كل الدعم الذي يحتاجونه. وقال مستشفى بيلينسون إنه "سيظل مستعدا وجاهزا، مع الاعتقاد بأن المهمة لن تكتمل إلا بعد عودة جميع الرهائن إلى ديارهم".
المتحدث باسم حركة حماس: نثق بالرؤية المصرية فيما يخص إسناد إدارة غزة للجنة الإسناد المجتمعي
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يدين "فيديو الدعاية القاسية" لحماس
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليم السبت، بيانا ردا على شريط فيديو رهائن حماس: "أصدرت منظمة حماس شريط فيديو دعائيا قاسيا آخر الليلة، حيث أجبر رهائننا على ممارسة حرب نفسية". وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تخيفها دعاية حماس"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع رهائننا وتحقيق جميع أهداف الحرب التي تشنها إسرائيل". وتأتي هذه ردود الفعل بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه إيتان هورن ورهائن آخرين، بتكليف من عائلة هورن للتوعية بوضع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
غوتيرش: عودة الحرب في غزة ستكون كارثة
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء عاجلا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن الأسابيع الستة توفر "فترة راحة هشة ولكنها حيوية" للفلسطينيين والإسرائيليين، ووصف أي استئناف محتمل للأعمال العدائية بأنه "كارثي". وشدد غوتيريش على أهمية "وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن" لتجنب تصعيد الصراع. ودعا أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط والكريم" عن جميع المعتقلين. وشدد الأمين العام أيضا على ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة "دون عوائق" وفي ظل ظروف أمنية مناسبة، بينما دعا إلى "تهدئة عاجلة" في الضفة الغربية.
القيادة المركزية الأميركية تؤكد مقتل القيادي بالقاعدة "محمد يوسف زاي" بغارة في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها نفذت ضربة جوية دقيقة في سوريا استهدفت عضوا بارزا في تنظيم القاعدة وقتلته.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العملية أدت إلى القضاء على محمد يوسف ضياء تالاي، القائد العسكري الكبير في تنظيم حراس الدين، وهو تنظيم تابع لتنظيم القاعدة. وقال الجنرال مايكل إريك كوريللا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كما قلنا في الماضي، سنواصل بلا هوادة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين من أجل الدفاع عن وطننا والجيش الأمريكي وحلفائنا وشركائنا في المنطقة".
حماس تنشر فيديو لإيتان هورن مع شقيقه يائير قبل إطلاق سراحه من الأسر
نشرت حركة حماس شريط فيديو دعائي يظهر فيه الرهينة يائير هورن، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين، وهو يودع شقيقه إيتان الذي لا يزال محتجزاً في قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو يائير هورن، وإيتان هورن، وساغي ديكل تشين، ورهينة رابع لا تزال هويته غير معروفة، حيث قامت حماس بتمويه وجهه في التسجيل. ويظهر الرهائن الأربعة وهم يجلسون في غرفة.
الولايات المتحدة تعتزم تزويد إسرائيل بأسلحة جديدة "دون مراجعة الكونغرس"
قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان، الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى إلى إسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة على أساس طارئ، إذ تتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسمياً.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو "قرر وقدم مبرراً تفصيلياً لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري لحكومة إسرائيل للمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية لصالح المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس"، إذ تبدأ عمليات التسليم العام المقبل، فيما سيبدأ تسليم ذخائر أخرى بدءاً من عام 2028، بحسب "أسوشيتد برس".
حماس تؤكد في رسالة للقمة العربية في القاهرة حرصها استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
وزير خارجية مصر: ندعم دور السلطة الفلسطينية في غزة كما في الضفة الغربية