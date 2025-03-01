حماس تنشر فيديو لإيتان هورن مع شقيقه يائير قبل إطلاق سراحه من الأسر

نشرت حركة حماس شريط فيديو دعائي يظهر فيه الرهينة يائير هورن، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين، وهو يودع شقيقه إيتان الذي لا يزال محتجزاً في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو يائير هورن، وإيتان هورن، وساغي ديكل تشين، ورهينة رابع لا تزال هويته غير معروفة، حيث قامت حماس بتمويه وجهه في التسجيل. ويظهر الرهائن الأربعة وهم يجلسون في غرفة.