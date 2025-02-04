تغطية متواصلة||تقرير: مصر حذرت إسرائيل بأن مواصلة تواجدها بمحور فيلادلفيا يهدد اتفاق السلام
تقرير: هاجمت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي مخيم النصيرات في قطاع غزة • التقى نتنياهو بمستشار الأمن القومي الأمريكي والمبعوث الخاص ويتكوف
اليوم الـ 487 للحرب: أسفرت إطلاق نار صباح اليوم (الثلاثاء) عند حاجز تيسير عن مقتل جنديين واصابة عشرة آخرين، اثنين حالتهم خطيرة وتحييد منفذ العملية. وأفادت تقارير عن وقوع اشتباكات بين جنود الإسرائيليين وعناصر السلطة الفلسطينية في حي شرقي جنين. وافاد تقرير في صحيفة الأخبار أن مصر حذرت إسرائيل أن مواصلة تواجدها بمحور فيلادلفيا يهدد اتفاق السلام.
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مراسلنا: وزارة الخارجية الفلسطينية تندد عملية عسكرية تحت اسم "السور الحديدي
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز: ترامب ونتنياهو سيناقشان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وعد ترامب بأن حماس لن تكون قادرة على الاستمرار في السيطرة على القطاع، فهو يرى غزة كموقع هدم ويعتقد أنه من غير الإنساني إجبار الناس على العيش في مكان غير صالح للسكن. ويعتقد ترامب أن إعادة بناء غزة ستستغرق أكثر من 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش القادة إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية
المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة بدأت ونحن معنيون ومهتمون في هذه المرحلة
وزير الخارجية التركي يطلع على وصول 15 سجينا فلسطينيًا أمنيا تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، بعد منحهم تصريح دخول عبر سفارة أنقرة في القاهرة
السلطة الفلسطينية: "على حماس أن تتخلى عن السلطة في قطاع غزة. المجتمع الدولي لن يقبل التعاون معها من أجل إعادة إعمار غزة"
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بعث وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وأعربوا في الرسالة عن معارضتهم لخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، كما اقترحها الرئيس دونالد ترامب. "إن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم من خلال المشاركة المباشرة لسكان غزة. ولا ينبغي حرمانهم من سيادتهم أثناء إعادة الإعمار، حيث يجب عليهم تولي ملكية العملية بدعم من المجتمع الدولي"
توثيق في وسائل الإعلام الفلسطينية لتواجد جنود من الجيش الإسرائيلي وسط مدينة طولكرم
https://x.com/i/web/status/1886713965704626315
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مصادر مصرية : "القاهرة نقلت رسائل في اجتماعات التنسيق العسكري، منها تحذير صريح لإسرائيل من أنها إذا أضافت تواجدا في محور فيلادلفيا فإن ذلك سيعتبر خرقا لملاحق اتفاقيات كامب ديفيد وبالتالي لن تكون مصر ملزمة بمواصلة التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بقواتها على الحدود..."