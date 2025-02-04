اليوم الـ 487 للحرب: أسفرت إطلاق نار صباح اليوم (الثلاثاء) عند حاجز تيسير عن مقتل جنديين واصابة عشرة آخرين، اثنين حالتهم خطيرة وتحييد منفذ العملية. وأفادت تقارير عن وقوع اشتباكات بين جنود الإسرائيليين وعناصر السلطة الفلسطينية في حي شرقي جنين. وافاد تقرير في صحيفة الأخبار أن مصر حذرت إسرائيل أن مواصلة تواجدها بمحور فيلادلفيا يهدد اتفاق السلام.

لمعاينة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي