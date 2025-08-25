تقارير فلسطينية: مقتل 20 فلسطينيا بالهجوم على مستشفى ناصر بخانيونس بينهم 5 صحافيين، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه يحقق بالأمر | تحديثات

تقارير في غزة: مقتل 20 شخصًا على الأقل في هجوم على مستشفى في خان يونس، بينهم 5 صحفيين

أفاد مسؤولون طبيون في قطاع غزة بمقتل 20 شخصًا على الأقل في هجوم شنه جيش الدفاع الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، بينهم 5 صحفيين. وبحسب التقارير، فإن الصحفيين القتلى هم: مريم أبو دقة، وهي صحفية غزية معروفة تعمل لدى وكالة أسوشيتد برس؛ والمصور حسام المصري، الذي يعمل لدى رويترز؛ والمصور محمد سلامة، الذي يعمل لدى قناة الجزيرة؛ والصحفيان معاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز. وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن".