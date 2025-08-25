تقارير فلسطينية: مقتل 20 فلسطينيا بالهجوم على مستشفى ناصر بخانيونس بينهم 5 صحافيين، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه يحقق بالأمر | تحديثات
نتنياهو للحكومة اللبنانية:"إذا تم حل حزب الله، فسنخفض قواتنا في البلاد" •الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم خانيونس:"لم نستهدف الصحفيين، رئيس الأركان أمر بإجراء تحقيق في الأمر" • جميع تحديثات اليوم 689 للحرب
اليوم 689 من الحرب: أعلنت عائلة المختطف نمرود كوهين اليوم (الاثنين) أنها ستنشر توثيقات جديدة عن اختطافه هذا المساء. وأشار ديوان رئيس الوزراء إلى تقارير من لبنان، وصرح بأنه "إذا حُلّ حزب الله، فسنُخفّض قواتنا في البلاد". في غزة، أفيد عن: مقتل20 شخصًا على الأقل في هجوم على مستشفى في خان يونس، بينهم خمسة صحفيين. الجيش الإسرائيلي: "لم نستهدف الصحفيين، وأمر رئيس الأركان بإجراء تحقيق في الأمر".
الجيش الإسرائيلي حول الهجوم على خان يونس: "لم نستهدف الصحفيين، رئيس الأركان أمر بإجراء تحقيق في الأمر"
أعلنت عائلة المختطف نمرود كوهين: سننشر الليلة تسجيلًا جديدًا يُظهر اختطاف نمرود واقتياده على يد عناصر حماس إلى قطاع غزة، حيث احتُجز في أنفاق حماس لمدة 689 يومًا. وقد حصل الجيش الإسرائيلي مؤخرًا على التسجيل وسلمه للعائلة
الرئيس الفنلندي: "إنه فشل للإنسانية أننا لم نتمكن من السيطرة على الوضع في غزة، إسرائيل تنتهك القوانين الإنسانية"
تقارير فلسطينية: المساعدات الإنسانية التي أسقطت بالمظلات دمرت عشرات الخيام للنازحين وأصابت عشرات المدنيين
وزير الخارجية السعودي: يجب اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الحصار على غزة
تقرير: طائرة مسيرة نفذت هجوماً على سيارة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
مصدر عسكري لبناني: "خطة نزع سلاح حزب الله ستُعرض على الحكومة في الثاني من سبتمبر"
تقارير في غزة: مقتل 20 شخصًا على الأقل في هجوم على مستشفى في خان يونس، بينهم 5 صحفيين
أفاد مسؤولون طبيون في قطاع غزة بمقتل 20 شخصًا على الأقل في هجوم شنه جيش الدفاع الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، بينهم 5 صحفيين. وبحسب التقارير، فإن الصحفيين القتلى هم: مريم أبو دقة، وهي صحفية غزية معروفة تعمل لدى وكالة أسوشيتد برس؛ والمصور حسام المصري، الذي يعمل لدى رويترز؛ والمصور محمد سلامة، الذي يعمل لدى قناة الجزيرة؛ والصحفيان معاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز. وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن".
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة