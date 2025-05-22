يوني بن مناحيم :" أحد الأهداف الإسرائيلية في غزة هو تنفيذ خطة التهجير التي وضعها ترامب"

على خلفية التصعيد الإسرائيلي في غزة والأهداف منها، صرح المحلل السياسي يوني بن مناحيم إن :"الأهداف الإسرائيلية في غزة هي إطلاق سراح المختطفين والقضاء على حكم حماس وتنفيذ خطة التهجير التي وضعها ترامب"، كما أشار إلى أنه في "الخطة الحالية سيتم تقسيم القطاع الى مزيد من الأجزاء"،لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وقال مناحيم خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "حماس مستعدة رسميا للتنازل عن الحكم، لكنها ترفض التنازل عن السلاح ، وهذا يعني أنها ستحكم القطاع من وراء الكواليس ، كما أن الإهداف الإسرائيلية واضحة جدا، إطلاق سراح المختطفين، وإسقاط حماس وتفكيك قدراتها العسكرية وتنفيذ خطة التهجير التي وضعها الرئيس ترامب".

كما أشار يوني بن مناحيم بتصريحاته إلى أنه :"سيتم خلال العملية العسكرية الجديدة تقسيم القطاع الى مزيد من الأجزاء والعملية وسيلة ضغط للتوصل الى اتفاق لإعادة المختطفين"، للمزيد يمكن المشاهدة في الفيديو

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