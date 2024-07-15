"غزة مغطاة بأكثر من 40 مليون طناً من الأنقاض - وسوف يستغرق الأمر 15 عاماً على الأقل لإزالتها"

تقدر الأمم المتحدة أنه بعد المناورة البرية الإسرائيلية في غزة، بقي أكثر من 40 مليون طن من الركام في القطاع – جاء هذا وفقا لما نُشر اليوم (الاثنين) في صحيفة الغارديان البريطانية. وتقدر الأمم المتحدة أيضًا أن إخلاء ركام غزة سيستغرق 15 عامًا. وأن تكلفة العملية تتراوح ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.

ووفقاً للتقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشهر الماضي، فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وتعرض حوالي عُشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.

ويظهر التقييم أيضًا أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر مايو/أيار إن إعادة إعمار المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، عندما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة لصحيفة الجارديان الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة... ولا يوجد مبنى واحد في خان يونس لم يتم المساس به". ويذكر أيضًا أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة.

إضافة لذلك، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لاستعادة قطاع غزة تبلغ الآن ضعف تقديرات الأمم المتحدة والمسؤولين الفلسطينيين في كانون ثاني/يناير، وأنها تتزايد كل يوم بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.