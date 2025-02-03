ترامب: "لا يوجد لدي ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر"

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مساء اليوم (الاثنين)، أشار فيه إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، حيث قال: "ليس لدي أي ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سوف يستمر." في الوقت نفسه، أفادت تقارير على موقع "بوليتيكو" أنه من المتوقع أن يوقع على أمر رئاسي يقضي بإنسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويحظر التمويل المستقبلي للأونروا، وكالة مساعدات الأمم المتحدة في غزة.

ونقل الموقع عن ترامب قوله إن المجلس "لم تحقق هدفها وتواصل العمل كهيئة حماية للدول التي ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان"، وأدانت موقفها تجاه إسرائيل. وجاء في الأمر الذي حصلت عليه صحيفة بوليتيكو: "لقد أظهر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انحيازًا ثابتًا ضد إسرائيل، وركز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في مداولات المجلس". "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه الرئيس ترامب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إدارته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة"

Abed Rahim Khatib/Flash90

وسيتطلب الأمر الرئاسي أيضًا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فحص وتقديم تقرير إلى البيت الأبيض عن أو الاتفاقيات "التي تروج للمشاعر الراديكالية أو المعادية لأمريكا"، مع التركيز بشكل خاص على اليونسكو - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت رسميًا من المنظمة الأخيرة في عام 2019، حتى ذلك الحين على أساس التحيز ضد إسرائيل.