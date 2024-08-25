مقتل ضابط اسرائيلي كان على متن سفينة حربية أثناء هجوم حزب الله

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر بأن الرقيب ديفيد موشيه بن شطريت، البالغ من العمر 21 عامًا، من سكان بلدة آدم، وهو مقاتل في البحرية، قُتل اليوم (الأحد) بشظية من صاروخ اعتراضي على متن سفينة حربية في شمال إسرائيل، كما أصيب في الحدث مقاتل آخر بحالة طفيفة-متوسطة.

توثيق لحظة الإصابة في السفينة:

الحادثة التي قتل فيها الجندي كانت في إطار القصف العنيف الذي نفذه حزب الله على البلدات الشمالية. أطلق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه المنطقة البحرية شمالاً بين نهاريا وعكا، وصلت إحداهما على متن سفينة البحرية ديبورا التي تقوم بكشف الأهداف التي يعترضها سلاح الجو الإسرائيلي.

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الحادثة لا تزال قيد التحقيق، لكن هذه هي الاحتمالات: صاروخ اعتراضي توجه نحو المسيرة وأصابها فوق السفينة، ومن ثم أصابت الشظية السفينة "ديبورا"، والاحتمال الثاني الذي يتم اختباره أيضًا هو أن الصاروخ الاعتراضي تم إطلاقها على المسيرة، ربما مرة واحدة أو اثنتين، وبسبب عطل نادر إصاب سفينة "ديبورا" وليس الطائرة المسيرة.