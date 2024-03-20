الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 90 مسلحا بمجمع الشفاء في غزة واعتقال 160 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن مقتل نحو 90 مسلحا فلسطينيا واعتقال 160 آخرين خلال العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وذكر البيان المشترك الصادر عن الجيش والشاباك إنه خلال اليوم الماضي "قضت القوات الإسرائيلية على مسلحة وضبطت أسلحة في المجمع" وذكرت أنها منعت خلال العملية إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية.

وبدأت العملية العسكرية للمستشفى خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين وقال إن الجيش الإسرائيلي أرسل قوات خاصة مدعومة بفرقة المشاة والدبابات اعتمادا على معلومات استخباراتية دقيقة ذكرت أن المسلحين الفلسطينيين عادوا لاستخدام المنشأة الطبية.

وذكرت هذه المعلومات الاستخباراتية عن وجود قيادي كبير في حماس في المنطقة وتبين لاحقا أنه قائد شرطة حماس في غزة فايق المبحوح والذي قتل خلال الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وعلى متصل ،أفادت تقارير فلسطينية غير مؤكدة أن إسرائيل اعتقت خلال العملية العسكرية التي نفذتها في مستشفى الشفاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في حي الشجاعية.