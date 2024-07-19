التغطية متواصلة|هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب: القتيل مهاجر جديد من بيلاروسيا يبلغ من العمر 50 عامًا
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه لا يرى أي مؤشر على أن هجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار استهدف مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في بيان، اليوم الجمعة، على خلفية انفجار المسيرة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي أطلقها الحوثيون في اليمن. إن "طائرة بدون طيار نعتقد أنها اطلقت من اليمن تسللت إسرائيل وسقطت في وسط تل أبيب. تحقيقاتنا الأولية تظهر أنها مسيرة من طراز "صماد 3" وهي سلاح إيراني تم تحسينها لتمديد المسافة التي تطير بها. تهديد المسيرات نواجهه على جميع الحدود. وحتى الآن تم إطلاق العشرات من المسيرات من اليمن، وتم اعتراض معظمها".
إيلي كوهين يرد على محكمة العدل الدولية:" "الضفة الغربية هي أراضي أجدادنا"
رد الوزير إيلي كوهين في محكمة العدل الدولية: “الضفة الغربية هي أراضي أجدادنا منذ 2000 عام ونحن نصلي من أجل العودة إليها ولن يدفعنا أي قرار مشوه من محكمة متحيزة ومعادية للسامية إلى التحرك ملليمترا واحدا” وتابع "في الماضي، دعانا البعض إلى مغادرة قطاع غزة، ووعدونا بأنه سيصبح سنغافورة الشرق الأوسط. وفي النهاية حصلنا على دولة من حماس، ولا نية لدينا لتكرار نفس الخطأ في القطاع". وسط البلاد.
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غالانت: إسرائيل استعدت للعمل الدفاعي والهجومي على كافة الجبهات
أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، تقييما للوضع العملياتي في أعقاب الهجوم بطائرة بدون طيار الذي وقع الليلة الماضية في تل أبيب.
وقال غالانت عند الانتهاء من المناقشة إن “دولة إسرائيل في حالة حرب على حدودها الجنوبية والشمالية وكذلك في ساحات أخرى، منذ أكثر من تسعة أشهر. يتميز عام 2024 بالحرب، وعلينا أن نكون مستعدين لكل سيناريو وفي كل ساحة. يجب أن نكون مستعدين للأعمال الدفاعية والهجومية. وأضاف أن "جهاز الأمن يعمل على تعزيز كافة آليات الدفاع وسيقدم إلى العدالة كل من يمس بدولة إسرائيل". "لقد أجريت تقييمًا للوضع العملياتي هذا الصباح لمراجعة الخطوات المطلوبة لتعزيز أنظمة دفاعنا في ضوء الأحداث التي وقعت خلال الليل، فضلاً عن الأنشطة الاستخباراتية والعملياتية المطلوبة ضد المسؤولين عن الهجوم".
واطلع الوزير غالانت على تفاصيل الحادث وناقش الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والإجراءات العملياتية والاستخباراتية التي سيتم اتخاذها في ضوء الهجوم.
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إسرائيل ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي جعل المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية مشروطة بالتقدم في الإصلاحات
رحبت إسرائيل بقرار الاتحاد الأوروبي جعل تقديم مجموعة من أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية مشروطا بتحقيق تقدم في الإصلاحات. ويشير بيان لوزارة الخارجية إلى أن هذا القرار يعد “خطوة أولى مهمة تظهر فهم أوروبا واعترافها بالحاجة إلى ضمان تنفيذ الإصلاحات”. ويقول وزير الخارجية إسرائيل كاتس إن هذه الخطوة هي "اعتراف بالفشل العميق للسلطة الفلسطينية الحالية... وهذه سابقة ورسالة من الاتحاد الأوروبي إلى أبو مازن [رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: إذا كنت تريد مساعدة مالية، وقف تمويل الإرهاب”. وقال بيان المفوضية الأوروبية إن استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية تهدف إلى "محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون والشفافية وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم وتحسين الأعمال البيئية وتعزيز أسس اقتصاد السوق" وأن المدفوعات ستستند إلى بشأن "التقدم نحو تحقيق أهداف الإصلاح المتفق عليها".
فرنسا تدين الهجوم بطائرات بدون طيار الذي استهدف تل أبيب
أدانت فرنسا الهجوم بطائرات بدون طيار الذي استهدف تل أبيب ليلة 18 إلى 19 يوليو/تموز، والذي تبناه الحوثيون. وبعثت بتعازيها إلى ذوي الضحية وعبّرت عن تضامنها مع المصابين. ويجب على الحوثيين، المدعومين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن يوقفوا فوراً هجماتهم التي تؤجج التصعيد الإقليمي، بما في ذلك في البحر الأحمر. وتؤكد فرنسا مجددا تمسكها بالاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل
مطار الملك خالد الدولي بالرياض: فعلنا خطة لاستمرار الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة
هيئة بحرية: سفينة تتعرض لمقذوفات مجهولة قبالة عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة أُصيبت بمقذوفات مجهولة على بُعد 83 ميلاً بحرياً، جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة).
الاتحاد الأوروبي يعد السلطة الفلسطينية بتمويل طارئ بقيمة 400 مليون دولار إذا واصلت الإصلاحات
المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو خلال الشهرين المقبلين. وقالت المفوضية إنه سيتم صرف الأموال على شكل منح وقروض على ثلاث دفعات بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، اعتمادا على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية.