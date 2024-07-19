التغطية متواصلة|هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب: القتيل مهاجر جديد من بيلاروسيا يبلغ من العمر 50 عامًا

غالانت: إسرائيل استعدت للعمل الدفاعي والهجومي على كافة الجبهات

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، تقييما للوضع العملياتي في أعقاب الهجوم بطائرة بدون طيار الذي وقع الليلة الماضية في تل أبيب.

وقال غالانت عند الانتهاء من المناقشة إن “دولة إسرائيل في حالة حرب على حدودها الجنوبية والشمالية وكذلك في ساحات أخرى، منذ أكثر من تسعة أشهر. يتميز عام 2024 بالحرب، وعلينا أن نكون مستعدين لكل سيناريو وفي كل ساحة. يجب أن نكون مستعدين للأعمال الدفاعية والهجومية. وأضاف أن "جهاز الأمن يعمل على تعزيز كافة آليات الدفاع وسيقدم إلى العدالة كل من يمس بدولة إسرائيل". "لقد أجريت تقييمًا للوضع العملياتي هذا الصباح لمراجعة الخطوات المطلوبة لتعزيز أنظمة دفاعنا في ضوء الأحداث التي وقعت خلال الليل، فضلاً عن الأنشطة الاستخباراتية والعملياتية المطلوبة ضد المسؤولين عن الهجوم".

واطلع الوزير غالانت على تفاصيل الحادث وناقش الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والإجراءات العملياتية والاستخباراتية التي سيتم اتخاذها في ضوء الهجوم.