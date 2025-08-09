التغطية متواصلة| اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم السبت حول غزة، والوسطاء يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق

حماس تبدي مرونة وتستعد للسيناريو الأسوأ

مصادر مطلعة على هذه الاتصالات قالت إن حركة حماس تبدي مرونة بهدف التوصل إلى اتفاق لكنها تستعد للسيناريو الأسوأ في حال رفض الجانب الإسرائيلي المقترحات المقدمة.

وقالت الحركة في بيان رسمي، اليوم السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار". وأضافت: "مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو".

وقال مصدر في الحركة "نحن مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، وقد أبدينا الكثير من المرونة في الجولات الأخيرة التي سبقت انهيار المفاوضات، لكن إذا فرض علينا القتال سنقاتل كما فعلنا خلال الـ 21 شهرا الماضية".