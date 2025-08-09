التغطية متواصلة| اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم السبت حول غزة، والوسطاء يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق
الاتصالات تبحث مقترحات لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين الاسرائيليين ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحماس للخارج
قد يعجبك أيضًا -
في الوقت الذي يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم السبت، حول غزة، يواصل الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة، ومصر، وقطر اتصالات حثيثة مع إسرائيل وحركة حماس في محاولة للتوصل إلى اتفاق "قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة". وأكدت المصادر أن هذه الاتصالات تبحث رزمة مقترحات لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين الاسرائيليين ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة حماس للخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع يعاونها جهاز شرطي مهني.
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
الجيش الأردني يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين
وزير الخارجية اللبناني: الجيش هو القوة الشرعية الوحيدة في يد السلطة السياسية لبسط السيادة والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية
مستشار خامنئي: نزع سلاح حزب الله هو إرادة أميركا وإسرائيل فقط
تقرير: المستهدف في الغارة الإسرائيلية في عيناتا جنوبي لبنان هو هادي علي خنافر مسؤول عسكري في حزب الله
الجيش اللبناني: تجري المتابعة لتحديد أسباب الانفجار في مخزن الأسلحة في صور
السيسي وفيدان يشددان على رفض "احتلال غزة" وتهجير الفلسطينيين ويدعوان لوقف النار
مقتل عنصر من حزب الله في غارة المسيّرة الإسرائيلية بـ عيناتا جنوبي لبنان
مستشار لـ خامنئي: نعارض نزع سلاح حزب الله
وزيرا الخارجية التركي والمصري متحدان ضد المخطط الإسرائيلي في غزة.
دعا وزير الخارجية التركي محمد بن سلمان، اليوم السبت، الدول الإسلامية إلى التوحد ضد المخطط الإسرائيلي للسيطرة على غزة، وحشد المجتمع الدولي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة مع نظيره المصري، أكد بن سلمان أنه يُنسّق مع قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، متهمًا إسرائيل بعرقلة الجهود. من جانبه، أصر وزير الخارجية المصري على وقف الضربات الإسرائيلية في سوريا.
تقرير: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في عيناتا جنوب لبنان
حماس تبدي مرونة وتستعد للسيناريو الأسوأ
مصادر مطلعة على هذه الاتصالات قالت إن حركة حماس تبدي مرونة بهدف التوصل إلى اتفاق لكنها تستعد للسيناريو الأسوأ في حال رفض الجانب الإسرائيلي المقترحات المقدمة.
وقالت الحركة في بيان رسمي، اليوم السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار". وأضافت: "مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو".
وقال مصدر في الحركة "نحن مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، وقد أبدينا الكثير من المرونة في الجولات الأخيرة التي سبقت انهيار المفاوضات، لكن إذا فرض علينا القتال سنقاتل كما فعلنا خلال الـ 21 شهرا الماضية".