بعد مقتل الباحث الإسرائيلي خلال القتال في لبنان: رئيس مقر جولاني يطلب إنهاء خدمته

طلب رئيس مقر لواء غولاني، العقيد احتياط يوآف ياروم، إنهاء منصبه إثر حادثة مقتل الباحث زئيف ايرليخ في جنوب لبنان، حيث دخل الأراضي بموافقته خلافاً للإجراءات. وبحسب مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وقُتل إيرليخ يوم الأربعاء في جنوب لبنان، حيث سقط أيضاً الرقيب غور كاهتي. خلال ساعات الظهر، دخلت قوة بقيادة العقيد ياروم إلى المنطقة التي كان يعمل فيها لواء جولاني، ووصلت القوة إلى قلعة قديمة، موقع أثري، برفقة إيرليخ، باحث آثار ومرشد سياحي طلب استكشاف الموقع.

اختبأ مسلحان من حزب الله في الحصن وفتحوا النار عليهما. وقُتل إيرليخ، الذي كان يرتدي الزي العسكري ومسلحاً رغم عدم خدمته في الاحتياط، في تبادل إطلاق النار. وأصيب العقيد ياروم بجروح متوسطة، وعلى الرغم من أنه لم يخدم في الاحتياط، تقرر في الجيش الإسرائيلي على أن يتم الاعتراف بايرليخ من قتلى الجيش الإسرائيلي.