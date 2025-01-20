الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا للعملية السرية لاستعادة جثمان الجندي اورون شاؤول من غزة

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الاثنين)، التوثيقات الأولى لعملية استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي احتجزته حركة حماس في القطاع منذ يوليو/تموز 2014.

وفي تسجيلات الاتصال الخاصة بالعملية، سمع المقدم أ، قائد اللواء 188، يقول للجنود: "الليلة ذهبنا في عملية أدت إلى إغلاق دائرة عاطفيا وأخلاقيا. عملية أنجزنا خلالها دور كبير مع القوات البحرية والقوات الخاصة الأخرى، وانتشلنا جثمان الرقيب أورون شاؤول، الذي قتل واختطف خلال المعارك في عملية الجرف الصامد. وأعدنا أورون إلى عائلته ولدفنه بصورة مناسبة في إسرائيل . مقاتلو اللواء 188 والكتيبة 51، أنا فخور بكم، سنستمر بكل قوتنا ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع”.

النشاط السري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي والشاباك، مع قوات من الأسطول 13 والفريق القتالي اللواء 188، أصبح ممكنا بفضل الجهود الاستخباراتية المتواصلة على مدى العقد الماضي، وخلال الحرب.