نائب من الليكود: "ويتكوف وعصابته يقودوننا إلى الجحيم"

هاجم عضو الكنيست عن الليكود، عميت هليفي، اليوم (الإثنين) في مقابلة مع "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، حين قال: "ويتكوف، كوشنير وعصابته يقودوننا إلى أبواب الجحيم".

"الخطوة التالية هي دفعنا إلى أبواب الجحيم، هذا معنى جلب القطريين، الأتراك والإماراتيين. لا أحد منهم سيأتي عندما يكون هناك مسدس حمساوي موجه إلى رؤوسهم - هذا واضح للجميع، ولذلك هذه الأمور ليست سوى أوهام يبيعونها للجمهور."

قال النائب"كان ينبغي منذ زمن طويل على ستيف ويتكوف أن يدرك أن الشرق الأوسط ليس إدارة عمل تجاري في ميامي"، وأضاف، "لقد حان الوقت لأن يفهم الغرب العدو الذي يقف أمامه بشكل أعمق ويتعامل معه على هذا الأساس".

تم الليلة بث مقابلة على شبكة CBS مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مهندسي صفقة الأسرى ومعدي خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في برنامج "60 دقيقة".

قالوا: "بالطريقة التي صممنا بها الصفقة، منحناها مساحة كافية لتجنب المشاكل التقنية التي حدثت في الماضي وحاولنا تعريف كل شيء قدر الإمكان. هذا وضع الكرة في ملعب حماس ووجّه العالم العربي ضدهم، لأن العالم العربي دعم الآن - والرئيس ترامب أقنع إسرائيل بدعم الصفقة. وهكذا خلال أسبوعين، بدلاً من إسرائيل، أصبحت حماس معزولة دولياً وضغط داعموها العرب عليهم لإبرام الصفقة".