الجيش الإسرائيلي يكتشف بقايا دوليف يهود في إسرائيل، الذي كان يعتقد في البداية أنه رهينة في غزة

أعلن الجيش أن دوليف يهود (35 عاما)، الذي كان يعتقد في البداية أنه تم احتجازه كرهينة في قطاع غزة من قبل مسلحي حماس في 7 أكتوبر، تم الإعلان عن وفاته بعد التعرف على جثته في إسرائيل.

كان يهود ، من كيبوتس نير عوز على حدود غزة، مسعفًا متطوعًا مع نجمة داود الحمراء وجمعية يونايتد هاتزالا. وفي صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، غادر منزله لمساعدة الآخرين وسط هجوم حماس، قبل أن يُقتل.