التغطية متواصلة | وزير الخارجية المصري: حماس ترى خطة وقف إطلاق النار التي قدمها بايدن "بطريقة إيجابية وتنتظر الآن الرد الإسرائيلي"
دوت صافرات الإنذار في منطقة إيلات صباح اليوم الإثنين للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات
نجحت مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض صاروخ أرض-أرض منذ فترة قصيرة باستخدام نظام "القبة الحديدية" كان قد شق طريقه نحو إسرائيل من البحر الأحمر. ودوت صافرات الإنذار في منطقة إيلات صباح اليوم الإثنين للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.
وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني: حماس ترى خطة وقف إطلاق النار التي قدمها بايدن "بطريقة إيجابية وتنتظر الآن الرد الإسرائيلي"
الأونروا : أكثر من مليون شخص غادروا رفح
قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من مليون شخص غادروا مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكان نحو 1.4 مليون شخص قد لجأوا إلى المدينة خلال الحرب لكنهم بدأوا في المغادرة بعد أن حثتهم إسرائيل على إخلاء المدينة قبل التوغل.
حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على الجليل الأعلى
حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات "على سيارة" في جبل أدير في الجليل الأعلى
الجيش الإسرائيلي : نظام أرو اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على إيلات
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أرض-أرض كان متجها نحو إسرائيل من اتجاه البحر الأحمر.
وكان الصاروخ الباليستي، الذي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، يستهدف مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي بعيد المدى Arrow.
صافرات الإنذار تدوي في إيلات
الجيش الإسرائيلي يكتشف بقايا دوليف يهود في إسرائيل، الذي كان يعتقد في البداية أنه رهينة في غزة
أعلن الجيش أن دوليف يهود (35 عاما)، الذي كان يعتقد في البداية أنه تم احتجازه كرهينة في قطاع غزة من قبل مسلحي حماس في 7 أكتوبر، تم الإعلان عن وفاته بعد التعرف على جثته في إسرائيل.
كان يهود ، من كيبوتس نير عوز على حدود غزة، مسعفًا متطوعًا مع نجمة داود الحمراء وجمعية يونايتد هاتزالا. وفي صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، غادر منزله لمساعدة الآخرين وسط هجوم حماس، قبل أن يُقتل.
نتنياهو يلتقي بن جفير لبحث تهديداته بالاستقالة من الحكومة
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منصة إطلاق صواريخ ومباني يستخدمها حزب الله في الناقورة ومارون الراس والخيام بجنوب لبنان خلال الليل.
وتأتي الغارات في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي نفذتها الحركة على شمال إسرائيل أمس.