في ظل التقدم في الاتصالات مع إيران: الكابينت الإسرائيلي ينعقد هذا المساء (الأحد). أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران "تمت مناقشته بمعظمه، في انتظار الانتهاء. الجوانب والتفاصيل النهائية للصفقة الآن قيد المناقشة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا". وأوضح روبيو أن إيران "لن تملك سلاحًا نوويًا"، لكن في طهران يُصرون: "موضوع النووي ليس جزءًا من الاتفاق الأولي".

مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز: "لم توافق طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ولا يُعدّ الملف النووي الإيراني جزءاً من الاتفاق المبدئي قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو: "قد تكون هناك أخبار سارة في الساعات القادمة. لقد تم إحراز بعض التقدم خلال الـ 48 ساعة الماضية بشأن خطة قد تحل الوضع في مضيق هرمز". وأكد روبيو أن "إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا"، مضيفًا أن "الهجمات على السفن التجارية غير قانونية تمامًا" الجيش الإسرائيلي عن الإنذارات في الشمال: تم رصد هدف جوي مشبوه، وانقطع الاتصال به، وانتهى الحادث - لا إصابات شنت قوات الجيش الإسرائيلي هجمات على ثلاثة مستودعات أسلحة تابعة لحركة حماس في وسط قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ودمرتها. ومن بين الأسلحة التي كانت داخل المستودعات والتي دُمرت نتيجة الهجمات: صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة طويلة، وقذائف آر بي جي، وسترات واقية من الرصاص، ومعدات قتالية أخرى. يبلغ طوله حوالي 100 متر: قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير نفق تابع لحزب الله في منطقة مزارع شبعا في ظل التقدم المحرز في المحادثات مع إيران: ستجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة الليلة وزير خارجية باكستان: "ما تم تحقيقه في المفاوضات يبعث على التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية". تم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيعه. ويتضمن الاتفاق، من بين أمور أخرى، تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، وإجراء مفاوضات بشأن الحد من برنامجها النووي. نائب وزير الخارجية الإيراني: "نحن ندعو إلى السلام المقترن بالقوة والشرف والدفاع عن أراضينا". صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز بأن الاتفاق يلزم إيران بتسليم اليورانيوم المخصب. نيويورك تايمز: ثلاثة مسؤولين إيرانيين يقولون إن الاتفاق سيؤدي إلى الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة 25 مليار دولار صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر: يحتفظ الرئيس ترامب بحق استئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق الإطاري وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري: خلافاً لتصريحات ترامب، سيبقى مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ترامب: "تم توقيع الاتفاق مع إيران بشكل كبير، والآن نناقش التفاصيل النهائية"