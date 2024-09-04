تغطية متواصلة|| قائد بفيلق القدس:"الرد على اغتيال هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته"
هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله جنوب لبنان • وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن تقديم لوائح اتهام بحق قادة حماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر
اليوم الـ334 من الحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليلة تم اعتراض مسيرة كانت بطريقها الى إسرائيل من جهة الشرق، كم تم مهاجمة أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، في غضون ذلك أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم لوائح اتهام بحق مسؤولين في حماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر.
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فيلق القدس الإيراني: الرد على اغتيال إسماعيل هنية سيطول وسيكون مختلفا
كرر الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو الماضي، قد يطول لكنه سيكون مفاجئا.وقال مساعد الشؤون العملياتية لقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، العميد محسن تشيذري، الأربعاء إن فترة انتظار الرد على اغتيال هنية ستطول حتى تتوفر الظروف المناسبة.
وأضاف أن "طريقة ونوعية الرد ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق الأهداف"، إلا أنه شدد على أن الرد سيكون مختلفاً وغير متوقع، وأضاف "لكننا لن نكشف طريقته". وتابع قائلا: "نعتبر الثأر لدم هنية، الذي استشهد على أرض إيرانية، واجباً علينا وسننفذه بالتأكيد"كما أشار إلى أن بلاده ستتحلى "بالصبر والانتظار حتى تتحقق أهدافها في الوقت المناسب وبشكل مفاجئ، حتى تتهيأ الظروف والفرصة المناسبة للانتقام".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل العشرات من المسلحين بالعملية في تل السلطان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفريق القتالي للواء 401، الذي كان ينشط خلال الأسابيع القليلة الماضية في حي تل السلطان في رفح كجزء من عملية الفرقة 162 في المدينة، عثر على عشرات الأسلحة في المنازل وقتل أكثر من 200 مسلح. وفي إحدى المواجهات، داهمت القوات مبنىً وأطلقت منه النيران باتجاههم. وقامت القوات بتفتيش المبنى والقضاء على المسلح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "عثرت القوات في قبو المبنى على العديد من الأسلحة التي استخدمها المسلحون الذين تحصنوا في المبنى الواقع في قلب حي تل السلطان". "وخلال المعارك الدائرة في المنطقة، قضى المقاتلون على مسلحين تحصنوا في مباني المنطقة، إضافة إلى ذلك عثر المقاتلون على 10 منصات إطلاق صواريخ بعيدة المدى كانت معدة لإطلاقها باتجاه أراضي البلاد. "
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في منطقة شتولا
قصفت طائرات سلاح الجو خلال النهار منصات إطلاق تابعة لحزب الله في منطقتي كونين وكبريحا في جنوب لبنان، حيث أطلقت النار من هناك باتجاه الأراضي الإسرائيلية. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها عند الساعة 1:40 بعد الظهر في منطقة شتولا، تم رصد إطلاق نار واحد اجتاز من الأراضي اللبنانية وسقط في منطقة مفتوحة ولم تقع إصابات.
قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على مشتبه به عبر الحدود من سوريا، ويجري التحقيق في الحادث
في وقت سابق من اليوم، رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي، أثناء قيامها بنشاط عملياتي روتيني في منطقة السياج على الحدود السورية، مشتبها به كان قد عبر إلى منطقة الحدود، وأطلقت النار عليه لإبعاده. جاء ذلك وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وأصيب المشتبه به جراء إطلاق النار وتم نقله لتلقي العلاج الطبي. تم التحقيق في الحادث.
إطلاق حوالي 65 صاروخًا من لبنان في أحدث وابل من الصواريخ على الجليل
في ظل وابل الصواريخ من لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافاً لحزب الله
في ظل القصف على الجليل الأعلى، شن سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الهجمات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.
سلسلة من صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها
سمع صوت صفارات الإنذار في كريات شمونة وما حولها، من بينها كفار جلعادي وميشغاف وراموت نفتالي.
سقوط القذائف في منطقة كريات شمونة شمال إسرائيل
سقطت عدة صواريخ في منطقة كريات شمونة وبيت هليل،وذلك بعد سماع صفارات الإنذار في المنطقة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضتنا طائرة بدون طيار جاءت من الشرق، ولم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة هاجمت خلال الليل منصة إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، انطلقت منها قذائف باتجاه أراضي البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مباني عسكرية لحزب الله لهجوم في منطقة الخيام وعيتا الشعب في جنوب لبنان وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية منطقة شوبا وعلبا الشعب وكفركلا. وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت بنجاح طائرة بدون طيار "كانت في طريقها نحو أراضي البلاد من الشرق" الليلة. ولم تعبر الطائرة بدون طيار الأراضي الإسرائيلية، ولم تقع إصابات في الحادث.