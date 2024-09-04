اليوم الـ334 من الحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليلة تم اعتراض مسيرة كانت بطريقها الى إسرائيل من جهة الشرق، كم تم مهاجمة أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، في غضون ذلك أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم لوائح اتهام بحق مسؤولين في حماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر.

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