تغطية متواصلة ||تقرير: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها بدأت بالتجهيز لآلية لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة
تقرير سعودي: اتفاق مبدئي لإطلاق سراح الرهائن • مصدر سياسي حول التقارير الواردة من مصر: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق" • آخر المستجدات
اليوم 571 للحرب: علق مسؤول سياسي صباح اليوم (الثلاثاء) على تقارير مسؤولين مصريين عن حدوث "انفراجة" في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قائلا إنها "غير دقيقة". وفي سوريا، أفادت الأنباء بمقتل ستة أشخاص في اشتباكات في جرمانا قرب دمشق. كافة التحديثات.
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تامي بروس: "يعمل ماركو روبيو (وزير الخارجية الأمريكي) بنشاط مع إسرائيل والشركاء العرب والاتحاد الأوروبي لتشكيل نظام ما بعد الحرب في غزة، وإعداد الأرض لجهود إعادة الإعمار بقيادة عربية بما يتماشى مع رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام طويل الأمد في المنطقة".
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مصدر مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS: "غداً يصل إلى لبنان الجنرال الأميركي جاسبر، رئيس آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار"
تقرير عربي: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها بدأت بالتحضير لآلية من شأنها تسريع إدخال المساعدات إلى غزة. كشف مصدر مصري أن إسرائيل عرضت على مصر شركة للإشراف على توزيع المساعدات، يملكها رجل أعمال أمريكي يحمل الجنسية الإسرائيلية
مصدر في فريق التفاوض: "إن عدد الرهائن الأحياء (24) الذي ذكره رئيس الحكومة في الاجتماع مع قادة المحادثات هو بالفعل الرقم الرسمي الصحيح، وهو أيضا الرقم الرسمي الذي قدمه منسق شؤون الأسرى والمفقودين للوسطاء خلال المفاوضات"
"أحييكم، فبفضل أفعالكم، نحن قادرون على مواجهة أي تحد": التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته حاملي الشعلة في يوم الاستقلال السابع والسبعين. وخلال اللقاء، وثق لنتنياهو قوله: "هناك 24 رهينة على قيد الحياة في غزة"، فردت سارة: "أقل".
ذكرت قناة العربية السعودية، نقلاً عن مصادر، أن هناك اتفاقاً مبدئياً بشأن إطلاق سراح رهائن من غزة في مايو/أيار المقبل، ومن بينهم عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية
نقلت قناة الحدث السعودية عن المندوبة السعودية قولها إن "إسرائيل تواصل تجاهل أوامر محكمة العدل الدولية"، مضيفة أن "إسرائيل حولت غزة إلى كومة من الأنقاض"
علق مصدر سياسي على التقارير الواردة من مصر قائلاً: "التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية غير دقيقة. تعمل إسرائيل باستمرار ودون هوادة مع الأمريكيين والوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق"