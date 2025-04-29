تغطية متواصلة ||تقرير: إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها بدأت بالتجهيز لآلية لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة

ذكرت قناة العربية السعودية، نقلاً عن مصادر، أن هناك اتفاقاً مبدئياً بشأن إطلاق سراح رهائن من غزة في مايو/أيار المقبل، ومن بينهم عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية