الجيش الإسرائيلي عن الهجوم في بحر قزوين: إحدى أهم الهجمات منذ بدء عملية "زئير الأسد"

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) بعض التفاصيل حول الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية عدة سفن إيرانية رست في بحر قزوين، ووصف العملية بأنها تفتح الطريق أمام مجال جديد من العمليات لا سيما أن سلاح الجو امتنع منذ سنوات من استهداف سفن مهمة في الموانئ التي تم تعريفها على أنها مراكز ثقل عملياتية".

أطاح الهجوم بخمس سفن عسكرية إيرانية، من بينها سفن صواريخ وسفن مساعدة وزوارق دورية. كما استهدف مركز قيادة رئيسيًا تُدير منه القوات البحرية الإيرانية عملياتها الجارية في بحر قزوين، بالإضافة إلى بنية تحتية مركزية تُستخدم في عمليات صيانة وإصلاح السفن. ويهدف الهجوم إلى تقويض القدرة العملياتية الإيرانية طويلة الأمد في بحر قزوين.

كانت بعض السفن راسية في الميناء، بينما كانت أخرى في المياه الإقليمية الإيرانية. تمكنت مخابرات سلاح الجو من رصد السفن فخرجت العملية إلى حيز التنفيذ بمشاركة سلاح الجو الذي حمل ذخائر دقيقة ما حقق أضرارا لن تقوى بعدها السفن على استئناف نشاطها على المدى القريب.

ووفقا لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي فإن تسديد الضربات للبحرية الإيرانية في مواقع إضافية مثل بحر قزوين يحمل في طياته أهمية كبيرة تجعل إمكانيات تعافي الأسطول الإيراني ضئيلة.

وأضاف هؤلاء: "استخدمت البحرية الإيرانية الميناء الذي تعرض للهجوم لتنفيذ عمليات عسكرية، والتي تم إحباطها الآن بالهجوم على الميناء والسفن القريبة منه. ويُعد هذا أحد أهم هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي منذ بدء عملية "زئير الأسد"، التي نُفذت بتعاون وثيق بين قادة القوات الجوية والبحرية من مقر القوات الجوية".