قال مسؤول سياسي إسرائيلي اليوم (الاثنين) لـi24NEWS إن "الـ48 ساعة القادمة حاسمة لتحقيق اختراق في المفاوضات - سنفهم إذا كانت حماس جاداة أو تماطل".

بحسب أقواله، في إسرائيل يطمحون للتوصل بالفعل غدًا، 7 أكتوبر - وهو تاريخ رمزي يوافق مرور عامين على الحرب - إلى إنهاء المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشمل تحرير المختطفين وتحرير السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

مع ذلك، أشار المصدر إلى أن التقدير الحذر هو أن الاتفاقات النهائية قد تتبلور فقط قرب نهاية الأسبوع.

تضع إسرائيل هذه الفترة كنافذة فرص للمحادثات – وإذا لم يُسجل تقدم حقيقي، فإن النية هي تصعيد القتال في قطاع غزة.