مسؤول سياسي لقناة i24NEWS: "الساعات القريبة حرجة – سنفهم إذا كانت حماس جادة أم تماطل"

وفقًا لكلامه، في إسرائيل يسعون للتوصل بالفعل غدًا، السابع من أكتوبر - وهو تاريخ رمزي يرمز إلى مرور عامين على الحرب - إلى إنهاء المرحلة الأولى من الصفقة •

ناداف أليملخ
ناداف أليملخ  ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية
احتجاجات في ساحة المختطفين 20.9.2025
احتجاجات في ساحة المختطفين 20.9.2025Avshalom Sassoon/Flash 90

 قال مسؤول سياسي إسرائيلي اليوم (الاثنين) لـi24NEWS إن "الـ48 ساعة القادمة حاسمة لتحقيق اختراق في المفاوضات - سنفهم إذا كانت حماس جاداة أو تماطل".

بحسب أقواله، في إسرائيل يطمحون للتوصل بالفعل غدًا، 7 أكتوبر - وهو تاريخ رمزي يوافق مرور عامين على الحرب - إلى إنهاء المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشمل تحرير المختطفين وتحرير السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

ايهاب عباس :إن لم تستسلم حماس فلتواجه تهديدات ترامب "

مع ذلك، أشار المصدر إلى أن التقدير الحذر هو أن الاتفاقات النهائية قد تتبلور فقط قرب نهاية الأسبوع.

تضع إسرائيل هذه الفترة كنافذة فرص للمحادثات – وإذا لم يُسجل تقدم حقيقي، فإن النية هي تصعيد القتال في قطاع غزة.

