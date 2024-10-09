قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لقناة "الحدث" السعودية، إن "إسرائيل بدأت بوضع شروط الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، ومن بينها نزع سلاح المنظمة"، حسبما نقلت عنه اليوم (الأربعاء).

ومن الشروط الإضافية التي وضعتها إسرائيل: انسحاب حزب الله من شمال الليطاني، وتنفيذ القرار 1559 الذي يقضي بنزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في لبنان.

كما تقول المصادر إن إسرائيل حذرت وزارة الخارجية الفرنسية من أن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية سيقابل برفض التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بلبنان.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر الليلة الماضية شريط فيديو ناشد فيه المواطنين اللبنانيين الانقلاب على منظمة حزب الله . وقال نتنياهو خلال تصريحاته أن إسرائيل قتلت كلا من خليفة حسن نصر الله وخليفة خليفته.