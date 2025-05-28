حماس: توصلنا إلى اتفاق مع ويتكوف على "إطار مبدئي" لوقف إطلاق النار

أصدرت حماس بيانًا رسميًا جاء فيه أن "الجهود الأخيرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار مبدئي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من القطاع، وتدفق المساعدات الإنسانية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مهنية بعد الإعلان عن الاتفاق".

من جانبه علق مسؤول إسرائيلي على إعلان حماس ، واصفًا إياه بأنه "دعاية وحرب نفسية". وأضاف المسؤول: "كما قال ويتكوف نفسه، حماس مستمرة في رفضها". وأضاف أن "اقتراح حماس غير مقبول لدى إسرائيل، وليس لدى الإدارة الأمريكية".

ويشار الى أن الصحافي من غزة ضياء حسن نقل عن مصادر خاصة تحدثت عن "انفراجة وشيكة في مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار بعد مباحثات مكثفة بين إسرائيل وحماس"

وقال حسن إن الحديث يدور عن :"لصيغة العامة التي قدمها ويتكوف بإطلاق نصف سراح الأسرى، لكن الخلاف هنا هو إن كان سيتم الإفراج باليوم الأول واليوم الأخير عن عشرة أو خمسة أسرى ،هناك محاولات لحل الأزمة حاليا، قضية ضمان إنهاء الحرب، حماس حصلت عليها بشكل واضح بضمانة الوسطاء بشارة بحبح وبشار المصري وشخصية ثالثة ، وأيضا باتصال بين ويتكوف وخليل الحية رئيس فريق التفاوض مع حماس، جاءت تأكيدات بأن تكون مرحلة ثالثة على أساس أن يكون هناك إنهاء للحرب، سيكون انسحابا إسرائيليا تدريجيا، وليس مباشرا"