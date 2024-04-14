حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره والغموض يكتنف ظروف مقتله

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، القيادي جهاد علي أبو مهدي "فداء"، فيما ظل الغموض يكتنف ظروف مقتله، حيث قال الحزب في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية المجاهد جهاد علي أبو مهدي "فداء" من مواليد عام 1969 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ونعى "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عنصره الذي تتحدث مواقع التواصل عن دوره في القتال بسوريا من دون أن يعلن هويته وتاريخ وملابسات مقتله.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد: "قبل قليل أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية تابع لمنظمة حزب الله في منطقة النبي شيت في العمق اللبناني".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: "تم تنفيذ الغارة ردا على عمليات الإطلاق التي خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد خلال ساعات الليلة الماضية".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت سابق، غارة على بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان على الحدود السورية.